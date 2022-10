Fußball-WM in Katar: „Deutsche Komplizenschaft“

Von: Laura May

Kann man guten Gewissens Fußball schauen bei der WM, wenn Katar doch alles andere als ein Menschenrechtsstaat ist? Dieser Frage ging man an der Bundeswehruni nach.

Neubiberg – Am 20. November beginnt die Fußball-WM in Katar. Viele fragen sich, wie sie sportlichen Genuss und die Ausbeutung von Arbeitskräften vor Ort vereinbaren können. Bei einer Buchvorstellung an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg haben der Autor und Gäste diese Frage diskutiert.

Fußball-WM in Katar: Deutsche Komplizenschaft ein Vorwurf

Korrupte FIFA-Funktionäre, sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse und voll klimatisierte Stadien in der Wüste: Die WM in Katar wird von politischen und moralischen Diskussionen überschattet. Kann man da guten Gewissens Fußball schauen? Oder aber ist die WM ein Segen für die Bevölkerung des autoritären Regimes? „Wir tragen zur Systemstabilisierung bei“, sagt Autor und Politikwissenschaftler Jan Busse bei der Vorstellung seines Buchs „Das rebellische Spiel“ an der Bundeswehr-Uni.

Er spricht sogar von „deutscher Komplizenschaft“ mit den katarischen Monarchen. Er betont aber auch, dass ein kompletter Boykott „sicher nicht“ helfe. Die WM könne eine Möglichkeit für Aktivisten und unterprivilegierte Stimmen im Land sein, international Gehör zu finden.

Fußball-WM in Katar: Sport als Folie, die man politisch füllen kann

„Wir reden immer über Katar, aber die Entscheidungen wurden im kleinen Kreis der FIFA getroffen“, sagte Peter Tauber, Ex-Generalsekretär der CDU und Teil der Diskussionsrunde. Sport ist für den Politiker wie „eine Folie, die man politisch füllen kann“. Man könne nicht davon ausgehen, dass alle sportlichen Großereignisse bei uns stattfinden oder in Ländern, die unsere gesellschaftlichen Werte teilen.

„Sonst wird es keine internationalen Sportveranstaltungen mehr geben.“ Die WM sei eine Chance für deutsche Politiker demokratische Werte in Katar zu vertreten. Feuilleton-Journalist Moritz Baumstieger sagt hingegen: „Ich bin nicht so überzeugt, dass Fußball eine verändernde Kraft hat.“ Es brauche insgesamt eine Wende in der Sportpolitik, auch in Bezug auf die Vergabe der asiatischen Winterspiele nach Saudi-Arabien.

Es gehe mehr um Geld und Einfluss, weniger um Fußball. „Der FIFA und dem Olympischen Komitee ist völlig egal, wo Sport stattfindet“, bestätigt Herausgeber Busse.

Fußball-WM in Katar: Frauenrechte gibt es dort nicht

Das Dilemma zwischen internationaler Aufmerksamkeit und Komplizenschaft mit Menschenrechtsverletzungen sieht auch Politikwissenschaftlerin Anna Reuß in Bezug auf Emanzipation: „Die Frauenrechte in Katar werden sich nicht ändern, nur weil die Welt kurz hinschaut.“ Dennoch könne auch politische Instrumentalisierung positive gesellschaftliche Effekte haben.

Neben Reuß’ Beitrag zu Frauenrechten in arabischen Golfmonarchien vereint das vorgestellte Buch auf knapp 300 Seiten Beiträge rund um Sport- und Machtpolitik im Nahen Osten und Nordafrika.

Ob man dann ab dem 20. November mit gutem oder schlechtem Gewissen – oder gar nicht – die WM verfolgen sollte? Darauf gab es keine klare Antwort. Moritz Baumstieger wird jedenfalls mit seinem Sohn Fußball schauen – auch wenn er die FIFA sehr gerne auflösen würde.

Buch: Das rebellische Spiel

Komplizenschaft ist nicht gut, ein Boykott hilft aber auch nicht: Autor und Politikwissenschaftler Jan Busse bei der Vorstellung seines Buchs „Das rebellische Spiel“ an der Bundeswehr-Uni. © Bundeswehr-Uni

Die Macht des Fußballs im Nahen Osten und die Katar-WM. Herausgegeben von Jan Busse und René Wildangel. Erhältlich direkt über die Seite des Verlags „Die Werkstatt“ für 22 Euro.

