Mit Mediation in die Moderne

Gemeinde Neubiberg setzt Masterplan für Digitalisierung auf und holt sich dazu Rat

von Harald Hettich

Jetzt soll eine Zeitenwende hinzu Digitalisierung im Neubiberger Rathaus vollzogen werden. Damit es funkioniert, holt man sich professionelle Hilfe.

Neubiberg – Die Gemeinde Neubiberg will einen „Masterplan für Digitalisierung“ entwickeln. Nach der Entscheidung des Gemeinderates soll hierzu professioneller Rat von außen mit ins Boot geholt werden. Die Firma „PD- Partner der öffentlichen Hand“ berät ausschließlich öffentlich-institutionelle Auftraggeber und soll die Gemeinde Neubiberg fit machen in Sachen moderner Verwaltung und zeitgemäßer Online-Infrastruktur.

Dazu will die Gemeinde den Online-Ausbau auch mit eigenen Workshops vorantreiben. Mitte Mai soll die Arbeit beginnen. Konzeptionelle Ergebnisse sind für den September angestrebt. Der Gemeinderat stellte sich einstimmig hinter das Projekt.

Die Kommunen sind zu dem Schritt sogar verpflichtet

Durch das 2017 beschlossene Online-Zugangsgesetz sind Kommunen verpflichtet, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen und -portale auch online zu verbessern und anzupassen. Einen anschaulichen Vorgeschmack auf die Zeitenwende lieferten die externen Dienstleister im Gemeinderat. Online per Video zugeschaltet skizzierten PD-Direktor Per Wiegand und Projektmanager Robert Dietz ihr Vorgehen. Nach einer umfangreichen Bestandsaufnahme des gemeindlichen Online-Auftrittes sollen „Strategien und Visionen“ erarbeitet werden. Zum Abschluss sollen diese in einen konkreten Maßnahmen-Katalog münden.

Die beiden breiteten vor den Gemeinderäten ein umfängliches Themenspektrum aus. Die Veränderung etablierter Prozesse innerhalb der Gemeinde wie die Befindlichkeiten der kommunalen Mitarbeiter mit Blick auf die Digitalisierung sollen in die möglichen Veränderungen von ganzen Ablaufprozessen münden. Die „zu erwartenden Diskussionen“ wollen die externen Dienstleister durch „intensive Mediation“ begleiten.

Schneller Information für die Bürger

Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) beschrieb den Wunsch des Neubiberger Gemeinderates. Es gehe besonders darum, „die Informationsprozesse für die Bürger zu verbessern. Wir wollen eine digitale, moderne und damit zukunftsfähige Gemeinde sein“, so der Rathauschef. Aus dem Gemeinderat kamen Vorschläge. Die Ansätze reichen von einer eigenen App zur verbesserten Detailinformation der Neubiberger bis hin zu kommunalpolitischen Vorgängen und sogenannten „Smart terminals“. Diese sollen ermöglichen, dass die Bürger etwa Ausweispapiere oder andere Unterlagen künftig nicht nur zu den Rathaus-Geschäftszeiten, sondern rund um die Uhr abholen können.

Lucas Jochum (USU) skizzierte den Ansatz: „Es geht vor allem darum, alle Ideen zu einem schlüssigen Konzept zusammenzufügen“. Im Gemeinderat wurde auch betont, Neubiberg sei bereits auf einem „guten Weg“. So sei das umfangreiche Bürgerinformationssystem mit Informationen und Unterlagen zu den Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse ab sofort abrufbar (www.neubiberg.de).