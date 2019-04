Macher, Kämpfer, Familienmensch

Mit nur 74 Jahren verstarb der Neubiberg Heinz Rößle nach langer Krankheit. Er hinterlässt eine Lücke in der Gemeinde und seiner Familie.

Neubiberg – Er wollte leben. Dafür kämpfte Heinz Rößle und ertrug tapfer 48 Chemotherapien in einem Jahr. Seine Witwe Theresa sagt: „Mein Mann hat nie gejammert.“ Was ihn in dieser schweren Zeit aufrechterhielt, war sein größter Traum: Mit seiner Frau alt werden zu dürfen. 15 Jahre hat er es geschafft. Dann zerstörte die Diagnose Leberkrebs diesen Traum.

Bis dahin war der Neubiberger sehr aktiv gewesen. Er ging zum Kegeln, unternahm oft Kurzreisen mit seiner Frau. Und er werkelte gern im Garten, wo er Unmengen von Blumenzwiebeln pflanzte. Heinz Rößle war ein fleißiger Mensch. Das war schon in seinem Beruf als Bauingenieur so, wo eine 60-Stunden-Woche die Regel war. Daran änderte auch die Rente nichts. „Er war ein Macher“, brachte es Pfarrerin Martina Hirschsteiner in ihrer Trauerrede auf den Punkt.

Bevor Heinz Rößle nun im Alter von 74 Jahren verstarb, war er in seiner Heimatgemeinde zehn Jahre im Seniorenbeirat tätig. Genauso lange leitete er im Seniorenzentrum die Talwandergruppe. Über 500 geführte Wanderungen in und um München organisierte er. Und er trug das Kirchenblatt aus – für die Evangelisch-lutherische Michaels-Kirchengemeinde, der er angehörte.

Heinz Rößle lebte lang in Deisenhofen

Bei alledem war er ein zurückhaltender und bescheidener Mensch. Er machte kein Aufhebens um seine Person. Es gab vieles, wofür er sich mit Leib und Seele engagierte. Lob und Dank wollte er nie dafür. Er sagte dann immer: „Ist schon gut, da reden wir gar nicht darüber.“

In Bad Wiessee geboren, wuchs Rößle in München auf, wo er nach dem Abitur ein Studium abschloss. Bis zu seiner Rente arbeitete er 34 Jahre für die Baufirma Strabag als Zweigstellenleiter.

Mit seiner ersten Frau Elke und Sohn Stephan lebte er lange Jahre in Deisenhofen. Nachdem Elke früh verstarb, hatte er das Glück mit Therese noch einmal die große Liebe zu finden. Die beiden lernten sich über eine Bekanntschaftsanzeige im Münchner Merkur kennen. Es passte auf Anhieb. Nur ein Jahr später wurde geheiratet. Nach der Hochzeit 2005 zog das Paar nach Neubiberg. Die Witwe kann auf wunderbare Ehejahre zurückblicken: „Er war ein guter Mann, der mir ein sorgenfreies Leben geboten hat.“ Sie wurde von ihm auf Händen getragen. Viel zu schnell kam der Tag, an dem es Zeit war, Abschied zu nehmen.

Gut 150 Menschen bei Trauerfeier für Heinz Rößle

Bei der Trauerfeier erwiesen ihm gut 150 Menschen die letzte Ehre – unter ihnen auch Bürgermeister Günter Heyland. „Es war sein letztes großes Fest“, sagt Therese Rößle. Wenn Stephan Rößle an seinen Vater zurückdenkt, erinnert er sich vor allem an viele schöne Stunden im Ferienhaus der Familie. Oder an den Vater-Sohn-Urlaub in Alaska – ein Geschenk zum Studienabschluss. Auch beruflich verband die beiden einiges, weil der Sohn – ebenfalls Bauingenieur – in die Fußstapfen seines Vaters trat. Bewundert hat er an ihm vor allem: „Sein ehrenamtliches Engagement und seinen Kampfgeist. „Egal, wie schlecht es meinem Vater ging, er hat es sich nie anmerken lassen.“

Mit Heinz Rößle ging eine starke Persönlichkeit. Einer, der das Herz am rechten Fleck hatte. Einer, der fehlen wird – in seiner Gemeinde, im Freundeskreis und ganz besonders in seiner Familie.

Cornelia Schönhardt