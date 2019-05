50 Jahre Gemeindebibliothek Neubiberg: So alt wie Raupe Nimmersatt

Bücher – ein Dino-Medium auf dem Rückzug? Von wegen. Diesem landläufigen Irrtum begegnete die Gemeindebibliothek Neubiberg bei ihrem 50. Jubiläum.

Neubiberg – Es war ein Fest der unterschiedlichen Nutzer- und Lesergenerationen am vergangenen Sonntag in den provisorischen Räumlichkeiten der Gemeindebibilothek Neubiberg am Bahnhofsplatz. Es wurde geschmökert in Bilderbüchern, Romanen und Fachliteratur, was das Zeug hielt. Besonders bei jungen Menschen, klar, sind auch in Neubiberg die „E-Medien“ auf dem Vormarsch. Was sich auch am Bestand ablesen lässt – wo neben knapp 30 000 „herkömmlichen“ Medien von Buch bis Zeitung auch in der Gemeindebibliothek bereits über 20 000 E-Books, -Papers oder -Audios zur Verfügung stehen.

+ Zum 50. Jubiläum kamen viele Kinder – nicht nur zur Zaubershow in die provisorischen Räume am Bahnhofsplatz. © Harald Hettich

Elektronische Medien auf dem Vormarsch

Beide Felder werden von den Lese- und Musikfreunden stark beackert. Über 162 000 Ausleihen allein im vergangenen Jahr künden davon. Den Schulterschluss zwischen neuen und alten Medienwelten vollziehen in der Gemeindebücherei die Generationen im liebevollen Wechselspiel. Gerade noch hatte der kleine Nico andächtig der „Tonie-Box“ gelauscht, aus der Spielzeugfiguren als Musikträger fungieren und die formschöne Musikbox zum Klingen bringen. Doch als die Oma mit der „Raupe Nimmersatt“ um die Ecke biegt, einem Kinderbuchklassiker aus dem Bücherei-Gründungsjahr 1969, verlagert sich das Interesse des Kleinen schlagartig auf die klassischen Bilder- und Buchstabenwelten.

+ Bücherei im personellen Zeitenwandel: Maria Schindler als erste Bibliothekarin und das Team von heute mit Nina Hippmann (hinten), Chantal Nobis (v. li.) und Sandra Wolf (re.) haben an der Erfolgsgeschichte entscheidend mitgestrickt. © Harald Hettich

Ein „zentraler Treffpunkt für Bildung und Kultur“ soll die Gemeinde-Bibliothek auch in den kommenden Jahrzehnten sein. Der Ansatz scheint zu gelingen. Auf eine stolze Entwicklung mit wichtigen Meilensteinen können die Verantwortlichen ohnehin zurückblicken. Im Mai 1969 war die Gemeindebibliothek an ihrer ersten Heimstätte an der Hauptstraße 12 eröffnet worden. Mit den heutigen Erlebniswelten zwischen zwei Buchdeckeln, auf DVD oder CD geprägt hatten die Anfänge damals wenig gemein. 2000 Bücher und ganze zehn Zeitschriften standen den Lesern auf 120 Quadratmetern zur Verfügung.

1989 hielt die Digitalisierung Einzug

Die Zahl der jährlichen Buchungen hat sich seither mehr als verfünffacht. Aus dem anfänglichen Ein-Frau-Betrieb der Gründungs-Bibliothekarin Maria Schindler hat sich längst ein veritables Team entwickelt. Mehr Entleihe, mehr Leser und mehr Raumbedarf mündeten in einen Strukturwandel und Ortswechsel. 1980 folgte der Umzug in das damals neue Haus für Weiterbildung (HfW). Zettelverwaltung und Katalogarchiv gehörten ab 1989 der Vergangenheit an, als die EDV Einzug hielt. 2004 wurde umgebaut und ein großer Kinderbereich geschaffen. 2012 schließlich vernetzte sich die Neubiberger Bücherei mit acht weiteren zur „Digitalen Bibliothek Oberbayern“.

Elis Kaut und Günter Grass waren schon zu Gast

Sie haben es offenbar gut hingekriegt. Davon zeugen Wertschätzungen wie der EoN-Kinderbibliothekspreis für herausragende Leseförderung (2012) ebenso wie viele Stippvisiten renommierter Autoren in die traditionsreiche Bibliothek. Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass oder Pumuckl-Schöpferin Ellis Kaut gastierten am Rathausplatz. Dort, neben dem Rathaus, soll spätestens ab Ende 2019 wieder das Bücherei-Herz schlagen. „Die neu gestalteten Räume der Bibliothek umfassen dann das gesamte Erdgeschoß des HfW“, kündigt die stellvertretende Bibliotheksleiterin Nina Hippmann erwartungsfroh an. Ein Lesecafé und eine eigene Jugendabteilung werden das Spektrum erweitern. „Es gibt sehr gute Jugendliteratur“, verrät Hippmann. Man wolle explizit auch dieser mehr Raum bieten.

+ Natürlich gab es Torte – mit Mondlandungs- und Raupe-Nimmersatt-Motiv aus dem Gründungsjahr. © Harald Hettich

Insgesamt werde die Bibliothek immer mehr „als Aufenthaltsort wahrgenommen“. Sie sei „ein Park, in dem es nie regnet“, schwärmt Hippmann. Am Geburtstags-Sonntag schien nicht nur draußen die Sonne. Auch drinnen strahlten Gäste und Team bei Mitmachaktionen, Zauberer-Show und Weltraumspielen für die Kleinen um die Wette. Und die Bücher waren mittendrin im Park der Leseträume.