Polizei rettet verletztes Kätzchen von der A8 bei Neubiberg

Der Tierliebe einer Polizeistreife hat ein Kätzchen sein Leben zu verdanken. Die Beamten der Autobahnpolizei Holzkirchen haben nach einer ersten vergeblichen Suche nämlich nicht aufgegeben.

Neubiberg - Am Dienstag hatten die Beamten nach dem Hinweis einer Autofahrerin an der A 8 bei Neubiberg vergeblich nach dem Tier gesucht. Gleich am nächsten Morgen haben sie nochmal nachgeschaut. Da entdeckten sie das verletzte Tier, im Mittelstreifen, versteckt hinter einem Leitplankenträger.

Katze wartet in Tierklinik Oberhaching auf Besitzer

Sie brachten das Kätzchen in die Tierklinik Oberhaching und hoffen, dass sich sein Besitzer meldet. Am Dienstagnachmittag hatte eine Autofahrerin mitgeteilt, dass sie auf der A 8 in Fahrtrichtung München Höhe Anschlussstelle Neubiberg eine verletzte Katze im Mittelstreifen gesehen habe. Und damit eine zweitägige Such- und Rettungsaktion ausgelöst.

