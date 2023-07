Besucherrekord auf der längsten Feiermeile Neubibergs

Von: Harald Hettich

Teilen

Flanieren, schlemmen, shoppen: Für die zahlreichen Besucher des Hauptstraßenfests war jede Menge geboten. © Harald Hettich

13 000 Gäste strömen zum Hauptstraßenfest in Neubiberg. Doch die hohen Kosten bereiten dem Gewerbeverband Sorge.

Neubiberg – Das Neubiberger Hauptstraßenfest ist echter Publikumsmagnet. Das fröhliche Treiben auf der mit knapp 500 Metern längsten Feiermeile im Ort zwischen S-Bahn und Kirche zog nach Schätzungen der Organisatoren vom Gewerbeverband Neubiberg über 13 000 Besucher an – ein Rekordergebnis. Auch die Stände und Attraktionen verzeichneten mit 45 zu 35 im Vorjahr erneut einen klaren Zuwachs.

Kosten explodieren: Gemeinde soll unterstützen

„Alle haben friedlich miteinander gefeiert“, zog Veranstaltungsleiter und Gewerbeverbands vorsitzender Thomas Bräuer am Tag danach eine positive Bilanz. Dennoch gibt es etwas, was seine Stimmung trübt. „Es ist die Kostenfrage, die uns Sorgen macht“, sagt Bräuer. „Über 28 000 Euro teuer waren dieses Mal die Infrastrukturkosten für Sicherheit bis Sanitär, von Strom bis Personal“, rechnet Bräuer hoch, der die Veranstaltung zum zweiten Mal als Vorsitzender verantwortete. „Mit dem Bürgermeister habe ich heute schon eine Stunde telefoniert“. Bräuers Fazit: Man müsse künftig an Stellschrauben drehen, um die Veranstaltung auch weiter in diesem Umfang anbieten zu können.

Eis und Karussell, das stand bei Familie Rößler aus Neubiberg ganz oben auf dem Programm, vor allem bei der dreijährigen Mathilda und ihrer Schwester Klara. © Harald Hettich

Bei der Infrastruktur sei eine Kostenübernahme durch die Gemeinde nötig. Zudem könne er sich gut vorstellen, die Trägerschaft von den Schultern seines kleinen Gewerbebundes mit nur zwölf Mitgliedern auf die Gemeinde und weitere Vereine umzusatteln. „Vor 2024 müssen wir reden, was die Gemeinde will, wir brauchen sie noch mehr im Boot.“ Grundsätzlich bestehe aber reichlich Gesprächsbereitschaft von allen Seiten. Wäre auch jammerschade, wenn die Rekordausgabe 2023 einen Endpunkt setzen würde.

Programm für Familien erweitert

Stellte man sich am frühen Abend mitten auf die Feiermeile und schloss die Augen, dann hörte man fröhliche Musik und sorgloses Kinderlachen. Das Programm wurde gerade für Familien und Kinder heuer noch einmal deutlich erweitert. Ein Ball-Funpark der Spielgemeinschaft Hachinger Tal mit Kicker, Bolzplatz und Wurfparcours kam ebenso gut an wie das Märchenzelt für die kleineren Gäste. Das historische Lafayette-Dampf-Karussell aus dem Jahr 1892, Basteln, Malen oder Relaxen bei leckerem Eis und Crêpes verband die Leidenschaften junger mit denen auch älterer Besucher.

Musik sorgt für gute Stimmung

Wer genau hinhörte, vernahm zudem eine enorme musikalische Bandbreite. „DJ-Sound“ mit rockigen Klängen vor der Neubiberger Kultkneipe „die2“ oder durch die griechischen Freunde Dimitri und Saki vor dem „BonVino“ mit melodiösen Mittelmeerklängen aus Italien und Griechenland vom Mischpult sorgten früh am Nachmittag schon für gute Stimmung. Später brillierte die Quintett-Combo „Wolfsbluad“ mit bayerischem Mundart-Rock und vielseitigen Klängen ihres Albums „Diaf im Süden“, das es heuer in den Albumcharts bisweilen weit nach oben schaffte. „A Wahnsinnsdog“ riss die Gäste ebenso von den Sitzen wie die griechische Liveband „Genima“ mit ihrem breiten Repertoire an rhythmischen Klängen verschiedener Genres.

„Wolfsbluad“ um Sänger und Texter Thomas Einhammer trafen den richtigen Ton beim Festvolk. „Duad so guad“ spielten sie nach dem Soundcheck. © Harald Hettich

Dazu konnten es sich die Besucher an den zahlreichen Schlemmeroasen gut gehen lassen und Energie tanken fürs Flanieren entlang der spannenden Marktstände eines spürbar robusten Neubiberger Gewerbes. Die Freude an dem wieder so gelungenen Fest war aus vielen Gesichtern zufriedener Gäste abzulesen, von denen mancher erst nach Mitternacht den Heimweg antrat.