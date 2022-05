Betrunkener 23-Jähriger baut schweren Unfall

Teilen

Unter Alkoholeinfluss hat am Freitag ein 23-Jähriger einen Unfall in Unterbiberg verursacht. (Symbolfoto) © Tim Brakemeier

Unter Alkoholeinfluss hat am Freitag ein 23-Jähriger einen Unfall in Unterbiberg verursacht. Dabei wurde ein 27-Jähriger so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste.

Unterbiberg – Wie die Polizei berichtet, war der Mann aus dem Landkreis München kurz vor Mitternacht mit seinem Audi auf der Universitätsstraße in nördliche Richtung unterwegs. Er wollte die Vorfahrtsstraße verlassen und auf der Universitätsstraße geradeaus weiterfahren. Allerdings nahm er dabei einem 27-jährigen Lexus-Fahrer die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Der Audi prallte laut Polizeibericht frontal in die Seite des Lexus. Der Lexus-Fahrer wurde dabei verletzt.

Zeugen alarmierten den Notruf, woraufhin zwei Streifen der Polizeiinspektion Ottobrunn und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Unfallstelle geschickt wurden. Der 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der Unfallverursacher machte auf die Beamten einen alkoholisierten Eindruck, heißt es im Pressebericht. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Daraufhin musste der 23-Jährige zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 23-Jährige muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und fahrlässiger Körperverletzung strafrechtlich verantworten.



Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 20 000 Euro, schätzt die Polizei. Auch die Freiwillige Feuerwehr Unterbiberg war im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen.

mm