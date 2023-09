Betrunkener BMW-Fahrer gefährdet auf der A8 andere Verkehrsteilnehmer

Von: Günter Hiel

Die Polizei stoppte den BMW-Fahrer (Symbolbild) © Maximilian Koch/IMAGO

Auf der Heimfahrt vom Volksfest in Rosenheim hat ein betrunkener BMW-Fahrer in der Nacht zum Donnerstag auf der A8 andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Er kam nur bis Neubiberg.

Neubiberg – Zu tief in seinen Masskrug geschaut hatte wohl ein 60-jähriger Münchner auf einem Volksfest in Rosenheim, bevor er mit seinem schwarzen BMW X5 die Heimreise antrat. Als der Fahrer am Donnerstag gegen 0.10 Uhr an der Anschlussstelle Bad Aibling auf die Autobahn fuhr, meldeten sich bereits erste Verkehrsteilnehmer wegen des auffälligen und stark unsicheren Fahrverhaltens des BMW-Fahrers, meldet die Polizei.

Immer wieder gefährliche Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern

Dabei soll es während der Fahrt immer wieder zu gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern gekommen sein. Erst kurz vor München, bei Neubiberg, konnte der BMW-Fahrer dann durch Beamte der Autobahnpolizei Holzkirchen angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.

Fahrer hatte über 1 Promille Alkohol im Blut

Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Der anschließende Alkotest ergab einen Wert von über 1 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Gegen den 60-jährigen Münchner wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Polizei sucht Zeugen

Verkehrsteilnehmer, die zwischen 0.10 Uhr und 0.30 Uhr auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Bad Aibling und Neubiberg in Richtung München unterwegs waren und von dem Fahrverhalten des BMW-Fahrers gefährdet wurden oder ganz grundsätzlich sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Fahrverhalten geben können, sind aufgerufen, sich unter der Telefonnummer 08024/90730 mit der Autobahnpolizeistation Holzkirchen in Verbindung zu setzen.