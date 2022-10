Böse Überraschung unterm Dach vom Alten Rathaus

Von: Harald Hettich

Fünf vor Zwölf am Neubiberger Rathaus. Jetzt kann die Sanierung beginnen. © msc

Böse Überraschung beim Alten Rathaus in Neubiberg: In seiner jüngsten Sitzung hatte der örtliche Gemeinderat mit Blick auf die aufwändige Sanierung am Rathausplatz eine neue Kostenkröte in Höhe von rund 385 000 Euro zu schlucken.

Neubiberg - Nach aktuellen Berechnungen wird allein die Sanierung des Alt-Rathauses mit rund sechs Millionen Euro zu Buche schlagen. Das Gesamtprojekt mit Rathauserweiterung im östlichen Anschluss veranschlagte Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) auf Nachfrage des Münchner Merkur auf derzeit 22,2 Millionen Euro. Pardeller betonte, dabei handle es sich aber nur um eine aktuelle Momentaufnahme. „Immerhin sind die Ausschreibungen bisher zahlentechnisch ganz ordentlich gelaufen und haben sogar einige Einsparungen erbracht“, so der Bürgermeister. Teurer wird es dennoch.

Drei zentrale Mängel

Bei baulichen Untersuchungen am rund 85 Jahre alten Bestandsgebäude wurden jetzt drei zentrale Mängel festgestellt. Dach, Außenabdichtung und Außenwände des Rathauses ließen nach Sachverständigen erhebliche Mängel erkennen. Abgrabungen und Verfüllungen, zusätzliche Unterfangungen, Treppenabriss und Neubau, Abdichtungen am Mauerwerk und gestiegene Honorarkosten: Dennoch kommt der Punkt „Außenabdichtung“ als einer der drei Problembereiche mit einer Kostenmehrung von gut 61 000 Euro noch moderat daher.

Teurer wird es mit dem Schließen alter Wandschlitze oder der notwendigen Verstärkung von Stahlträgern bei der langfristigen Instandhaltung der Außenwände selbst. Rund 74 000 Euro haben Experten und Projektsteuerer hier als Mehrkosten veranschlagt.

Dach ist Hauptproblem

Größter Kostenpunkt ist das Dachkonstrukt des Alten Rathauses. Bei der Offenlegung größerer Teilbereiche der Dachschrägen wurde ein schlechter Zustand insbesondere im Bereich der Abdichtung attestiert. Der Gemeinderat beschloss jetzt, einen Flickenteppich bloßer Nachbesserungen zu vermeiden. „Wir haben uns für ein Neueindecken des gesamten Dachbereichs entschieden“, so Pardeller. Rund eine Viertelmillion Euro wird das Ganze kosten.

Erleichtert zeigte sich der Rathauschef aber vom Umstand, dass durch die ergänzenden Nachbesserungen der Zielhorizont einer Fertigstellung wohl nicht verlängert werden muss. „Wir wollen weiterhin im Frühjahr 2025 mit dem neuen Rathauskomplex fertig sein“, sagte Pardeller. Derzeit liefen die Ausschreibungen für die offenen Gewerke.

Neubau abgelehnt

Nicht alle Gemeinderäte waren allerdings glücklich mit dem neuen Procedere. Zweiter Bürgermeister Kilian Körner (Grüne) etwa sprach sich für einen „Abriss und Neubau“ des Gesamtkomplexes aus. „Das geht gar nicht mehr“, erklärte Bürgermeister Thomas Pardeller gegenüber dem Münchner Merkur. „Man kann nicht mit 170 Sachen auf der Autobahn fahren und dann die Handbremse ziehen.“

Körners Vorstoß blieb also exklusiv. Mit großer Mehrheit stimmte der Gemeinderat am Ende der Kostenmehrung für die Sanierung des Alten Rathauses zu.