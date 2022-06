Containerdorf für 430 Flüchtlinge auf der alten Landebahn

Von: Harald Hettich

Südlich des Friedhofs entsteht die zweigeschossige Wohncontaineranlage. Hauptsächlich Ältere, Frauen und Kinder aus der Ukraine sollen hier untergebracht werden. grafik: merkur © Grafik: Münchner Merkur

Am östlichen Rand der Landebahn im Landschaftspark Hachinger Tal wird im Bereich des Festplatzes und südlich des Neubiberger Friedhofs für Flüchtlinge aus der Ukraine eine zweigeschossige Wohncontaineranlage geschaffen.

Neubiberg - Ab Mitte September sollen hier bis zu 432 Flüchtlinge untergebracht werden. Der Betrieb der Anlage ist auf mindestens zwei Jahre ausgerichtet.

Es geht nur, wenn alle mithelfen

Im Gemeinderat präsentierte jetzt Walter Schuster vom zuständigen Geschäftsbereich Bauen, Sicherheit und Kommunales aus dem Landratsamt die Pläne. Viele Aufgaben wird auch die Gemeinde selbst bewältigen müssen. Im Rat herrschte Einmütigkeit. Einstimmig wurde die Planung samt notwendiger Vorarbeiten abgesegnet. „Es ist aber auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, betonte Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) und sprach von einer „immensen Herausforderung“. Neubiberg wird sich darauf einstellen müssen, zu den bereits 150 vorwiegend in Privathaushalten und in von der Gemeinde angemieteten Räumen untergekommenen Flüchtlingen rund 300 neue Asylbewerber unterzubringen. Pardeller richtete einen flammenden Appell an alle in der Gemeinde, um diese Situation gemeinschaftlich bewältigen können. Der örtliche Helferkreis Asyl dürfe hier nicht alleine gelassen werden. Es brauche umfangreiche Hilfe aus der Politik und seitens der Bürger.

Ein eigens für das Projekt zusammengestelltes Team im Rathaus werde allein nicht reichen. Man will seitens der Gemeinde alle Kräfte bündeln und bei verschiedensten Institutionen von Kindertagesstätten bis Kirchengemeinden und Vereinen um aktive Unterstützung werben. „Kontakte zu den ukrainischen Geflüchteten aufbauen und diese bei der Bewältigung ihrer Alltagsaufgaben zu unterstützen“, nannte Pardeller als wichtige Eckpunkte.

Sicherheitsdienst rund um die Uhr vor Ort

Walter Schuster aus dem Landratsamt versprach, die Gemeinde nicht alleine zu lassen. Für den Asyl-Helferkreis und die notwendige Sozialbetreuung sicherte er seitens des Landkreises Räume und Personalstellen zu. Darüber hinaus werde ein „Sicherheitsdienst rund um die Uhr“ vor Ort sein.

Vom Personenkreis würden hauptsächlich ältere Menschen, Frauen und Kinder in der Anlage untergebracht. Diese gelte es zu schützen, so Schuster auf Anfrage von Stephanie Konopac (FW) und Elisabeth Gerner (SPD), „wer hier durch die geplante Einzäunung der Anlage vor wem zu schützen“ sei. „es wird hier niemand eingesperrt“, so Schuster. Er unterstrich den sozialen Anspruch auch mit Blick auf den Faktor Arbeit. „Die Arbeitsaufnahme dieser Menschen ist kein Problem“. Es werde gelten, die Ukrainer in Beschäftigungsverhältnisse zu bringen und so die Integration zu fördern.

Sorgen macht man sich in Neubiberg beim Thema Schulen. Grünen-Fraktionssprecherin Lucia Kott sah hier „ein größeres Problem“. Es gelte, diese personell nicht zu überfordern. Schuster versprach einen „intensiven Austausch“ mit Landratsamt und Schulamt. Neben der Anwendung des Sprengels werde es eine ganze Reihe an Sonder-Vereinbarungen geben. Im Detail würden diese im engen Dialog zwischen allen Beteiligten ausgearbeitet.

Unterstützung aus Nachbarkommunen

Viel Arbeit wartet. Das unterstrichen alle Beteiligten. Pardeller warb für einen engen Schulterschluss der verantwortlichen Kommunen. Während in Unterhaching bereits entsprechende Einrichtungen forciert würden, werde auch Ottobrunn Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, erklärte Schuster. Die große Anlage im Landschaftspark liegt teilweise ja auch auf Ottobrunner Flur.