„Hochwasserschutz wichtiger als Frischluft-Schneise“: SPD attackiert Grüne

Neubiberg – Die SPD München-Land hat mit einer ausführlichen und teils scharfzüngig formulierten Stellungnahme auf die jüngste Pressekonferenz der Grünen zum Thema Frischluftschneise reagiert. In der aktuellen Diskussion um eine Bebauung des Kapellenfelds nördlich von Infineon sehen die Sozialdemokraten eine falsche Schwerpunktsetzung. Es gehe nicht allein darum, ob der Frischluftstrom aus dem Alpenvorland gestoppt würde: „Oberste Priorität müsste eigentlich auf dem seit Jahren verschleppten Hochwasserschutz für Unterbiberg und Perlach liegen“, sagt Florian Schardt, Vorsitzender der SPD München-Land.

Mit Blick auf die sich erwärmende Atmosphäre sei ein „behutsamer Umgang mit der Frischluftschneise selbstverständlich“, sagt Schardt, Aber als „drängendstes Problem“ nennt er den „immer noch nicht gelösten Hochwasserschutz“. Bei einem Jahrhunderthochwasser wie zuletzt 1940 würde laut Schardt das komplette Areal zwischen Infineon, Bundeswehr-Uni und Jochen-Schweizer-Arena überflutet. „Dass dies seit Jahren unterschätzt wird, lässt sich nur dadurch erklären, dass der Hachinger Bach für gewöhnlich sehr zierlich und friedvoll daherkommt.“

+ „Statt schicker Worte braucht es Menschenverstand“, sagt SPD-Kreischef Florian Schardt

Neubibergs scheidender Bürgermeister Günter Heyland hatte im Gespräch mit dem Münchner Merkur durchaus auf das Problem hingewiesen. „Ohne Hochwasserschutz kann es keine Bebauung geben“, sagte Heyland. Es gebe die Idee von einem „Schutzwall im Süden von Unterbiberg“, an dem Hochwasser gestaut „und sukzessive in den Hachinger Bach zurückgeleitet“ werden solle. Aufschluss über eine Machbarkeit soll bis zum Sommer eins der zehn angeforderten Gutachten bringen, das die Hochwasserfragen analysiert, so Heyland.