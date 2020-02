Drogenlabor auf dem Uni-Campus der Bundeswehr

Auf dem Gelände der Bundeswehr-Universität in Neubiberg soll ein Student ein illegales Doping-Labor betrieben haben. Nun steht er vor Gericht.

Neubiberg–Er soll Dopingmittel nicht nur hergestellt, sondern damit auch Geld verdient haben – so der Vorwurf gegen den Neubiberger Bundeswehr-Studenten Anton G. (Name geändert). Die Ampullen verkaufte der 27-Jährige laut Anklage an Kunden aus der Fitness- und Bodybuilding-Branche. Seit gestern steht der Student der Luft- und Raumfahrttechnik vor Gericht.

+ Der Hauptangeklagte wurde in Handschellen vorgeführt. © Foto: Sigi Jantz Seit 2015 hatte der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft Dopingpräparate übers Internet besorgt und mit Preisaufschlag verkauft. Ab 2017 habe G. die Mittel selbst hergestellt – zum Beispiel mit Wachstumshormonen aus China – in einem Untergrundlabor auf dem Neubiberger Bundeswehr-Campus. Um das zu verschleiern soll G. laut Staatsanwaltschaft die Ampullen mit professionell aussehenden Etiketten von Händlern aus China beschriftet haben.

Bei den illegalen Geschäften sollen seine Ex-Freundin, eine Prostituierte (33), und ein Freund aus Kassel geholfen haben. Zu dem laufenden Verfahren wollte sich die Universität der Bundeswehr nicht äußern. Es sind noch vier Prozesstage angesetzt. lay

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa / Patrick Seeger