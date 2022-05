Edeka-Marktleiter über explodierende Lebensmittelpreise: „Es ist wahnsinnig teuer geworden“

Von: Max Wochinger

Wenn das Öl leer war, war es lange schwierig, Nachschub zu bekommen. (Symbolfoto) © Sascha Steinach/imago

Eine Flasche Öl für 3,49 Euro? Keine Seltenheit. Die Preise für Lebensmittel sind in die Höhe geschossen. Naht Besserung? Wir haben bei Edeka-Leiter Ronny Orpel nachgefragt.

Neubiberg – Die Lebensmittelpreise haben sich in den vergangenen Wochen rasant verteuert. Der Verbraucherpreis etwa für Speiseöl ist von 99 Cent auf 3,49 Euro gestiegen, sagt Ronny Orpel. Er leitet den Edeka-Markt Hertschek in Neubiberg. Im Interview spricht er über die Preisentwicklung.

Herr Orpel, gibt’s bei Ihnen Öl?

Ja, es ist wieder alles da. Mehl und Öl waren öfters aus. Aber momentan geht’s wieder, nur sind die Preise deutlich gestiegen. Der Preis für Speiseöl ist von 99 Cent auf 3,49 Euro gestiegen. Egal, ob Öl aus Griechenland oder von woanders: Es ist wahnsinnig teuer geworden. Viele Händler haben nach wie vor Lieferprobleme.



Und Ihre Kunden kaufen es trotzdem?

Die Leute reden darüber, wie teuer es ist. Wir müssen auch öfter Diskussionen führen, warum die Produkte so teuer sind. Aber ich merke nicht, dass sich etwas am Kaufverhalten geändert hat. Die Leute müssen es sowieso kaufen, es ist auch in anderen Läden teurer geworden.



Keine Hamsterkäufe mehr?

Die Kunden haben sich beruhigt. Anfangs hatten sie fünf, sechs Flaschen Öl mitgenommen. Jetzt hat es sich wieder normalisiert.



Vielleicht liegt es an den Preisen. Wie viel schlagen Sie als Händler noch auf die Preise der Lieferanten?

Natürlich will der Kaufmann etwas verdienen. Wir müssen leider auch mehr verlangen. Nicht nur unsere Energiekosten im Markt steigen, im Prinzip ist alles teurer geworden: Auch der Lieferant verlangt mehr, weil er mehr für Benzin zahlt, um die Waren zu liefern. Ein großer Kreislauf.



Können Sie die Waren für Ihren Supermarkt selbst einkaufen oder läuft die Bestellung über Edeka?

Wir müssen einen gewissen Teil von Edeka abnehmen, den Rest können wir selbst organisieren. Wir haben auch komische Angebote für Öl bekommen.



Was meinen Sie?

Ein Händler wollte uns Öl aus Ungarn verkaufen. Aber der Preis war utopisch.



Sinken die Lebensmittelpreise wieder?

Ich glaube nicht. Es bleibt auf dem Niveau. Das zeigt mir meine Erfahrung im Lebensmittelhandel

