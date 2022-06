Großbrand in Tiefgarage: Mehrere Fahrzeuge gehen in Flammen auf - sogar Münchner Feuerwehr muss anrücken

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Mit einem Großlüfter kämpfte die Feuerwehr gegen die starke Rauchentwicklung in der Tiefgarage. © Thomas Gaulke

Ein Brand in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Neubiberg hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Mehrere Fahrzeuge standen in Brand.

Gegen 21 Uhr alarmierte die Feuerwehreinsatzzentrale die Feuerwehr Neubiberg aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage. Bei Ankunft der Feuerwehr standen in der Tiefgarage an der Prof.-Messerschmitt-Straße zwei Autos und ein Motorrad in Vollbrand. Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht.

Neubiberg: Starke Rauchentwicklung bei Tiefgaragenbrand

Aufgrund der starken Verrauchung in der Tiefgarage wurde – neben dem Überdrucklüfter am Hauseingang – durch die Berufsfeuerwehr München ein mobiler Großlüfter auf der Tiefgaragenabfahrt betrieben.

(Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter der Freiwilligen Feuerwehren Neubiberg, Unterbiberg, Ottobrunn, der Berufsfeuerwehr München sowie des ABC-Zugs München Land und des Technischen Hilfswerks.

Großbrand in Tiefgarage: Taufkirchner Wehr besetzt Ottobrunner Wache

Damit gesichert ist, dass bei weiteren Einsätzen im Gebiet schnell Einsatzkräfte zur Verfügung stehen, besetzten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Taufkirchen die Wache in Ottobrunn.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie der Kommandant der Neubiberger Feuerwehr, Hannes Degen, berichtet, seien letztlich zwei Autos, zwei Motorräder und zwei Fahrräder den Flammen zum Opfer gefallen. Viele weitere Autos seien zudem durch Ruß verschmutzt. Durch die starke Hitzeentwicklung gab es auch Schäden am Gebäude. Nach Polizeiangaben wird der Gesamtschaden derzeit auf etwas über 200 000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.