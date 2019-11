Fusion von Bundeswehr und Volksarmee: Als Feinde Kameraden wurden

Neubiberg – Als DDR-Politbüro-Mitglied Günter Schabowksi auf einer historischen Pressekonferenz seinen legendären Versprecher tat und verkündete, die innerdeutsche Grenze sei offen, erfasste ein Freudentaumel das Land. Den Einspieler auf Großleinwand enthielt die Vizepräsidentin der Bundeswehruniversität Neubiberg, Rafaela Kraus, dem Publikum des Alumni-Kongresses im Kasino nicht vor. Sie eröffnete die Podiumsdiskussion zu 30 Jahre Mauerfall: Wie gelang die „Armee der Einheit?“

30 Jahre Mauerfall: Wie Ost und West zusammen feiern - der Live-Ticker

+ Die Eingangsrede hielt der Präsident der Bundeswehruni a.D., Jürgen Freiherr von Kruedener (u. li. sowie re. 2.v.r.), der 1989 NV-Soldaten empfing, die Neubiberg besuchten. © Robert Brouczek

Jahrzehntelang standen sich die Nationale Volksarmee (NVA) und die Bundeswehr feindlich gegenüber. Zeitzeugen berichteten von ihren Schicksalen. Zur Wendezeit war Jürgen Freiherr von Kruedener Präsident der Bundeswehruniversität in Neubiberg. Er freute sich sehr, dass ihn seine frühere Wirkungsstätte noch einmal rief. Er betrachtete als Wendezeit das Schlüsseljahr vom 9. November 1989 bis kurz nach der Wiedervereinigung ein Jahr später. Die Mondlandung hat er seinerzeit verschlafen – und auch vom Mauerfall und den Ereignissen in Berlin hatte Kruedener zunächst nichts mitbekommen. Erst tags darauf unterrichteten ihn Mitarbeiter der Universität über die sich überschlagenden Ereignisse der vergangenen Nacht. Der Hype der Begeisterung hatte sich bis Neubiberg kaum fortgepflanzt. Einzelne Mitarbeiter machten sich spontan auf nach Berlin, um sich in den Jubel zu mischen und ein Stück Mauer zu ergattern. Man spürte die Genugtuung, dass das Symbol der Knechtschaft gefallen war. Aber sonst: Kein Glockenläuten in den Kirchen am 10. November, kein „Nun danket alle Gott“, keine Sondersitzung des Senats. „Es war Business as usual.“ Aber warum auch? Die DDR existierte ja noch.