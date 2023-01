Neubiberg will raus aus dem Dauerkrisenmodus

Von: Harald Hettich

Über 400 ukrainische Geflüchtete leben hier in einem Containerdorf im Landschaftspark. © Harald Hettich

Großprojekte, finanzielle Erholung und viele Feste bestimmen das Jahr in Neubiberg.

Neubiberg – Das vergangene Jahr war für die Gemeinde Neubiberg eines der großen Herausforderungen. „Man hat schon das Gefühl, sich im Dauerkrisenmodus zu befinden“, sagt Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU).

Energiekrise und Krieg

Energiekrise und Ukraine-Krieg hinterlassen auch in Neubiberg ihre Spuren. „Wir bereiten uns aktuell auf länger anhaltende Stromausfälle und Blackouts vor, um im Fall der Fälle handlungsfähig zu bleiben“, so Pardeller. Dazu stemmen Gemeinde und Landkreis im eigenen Bereich des Landschaftsparks ein echtes Großprojekt. „Wir werden bald bis zu 432 geflüchtete Personen aus der Ukraine hier in Neubiberg willkommen heißen. Das Containerdorf wurde noch vor Weihnachten sukzessive bezogen“ (wir berichteten). Pardeller lobt die gute Zusammenarbeit bei dieser „Mammutaufgabe“ mit dem Landkreis und vielen Ehrenamtlichen.

Rathaus-Sanierung

Ein „Meilenstein“ ist für Pardeller der Baubeginn des neuen Rathauskomplexes mit dem ersten Spatenstich im Frühsommer gewesen. Das Projekt soll in den kommenden zwei Jahren abgeschlossen werden. Dazu gebe sich die Gemeinde auch mit einem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) und mit klaren Zielen beim Klimaschutz ehrgeizig zukunftszugewandt. In diesem Jahr etwa soll die gesamte Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet auf LED umgestellt werden.

Die Rathaus-Sanierung ist ein Meilenstein für die Gemeinde. © Harald Hettich

Gute Finanzlage

„Erfreulich ist die Haushaltslage“, so der Bürgermeister. So zeichneten sich zum Ende des Jahres höhere Gewerbesteuereinnahmen ab. „Das zeigt, dass es unseren Firmen gut geht.“ Doch Pardeller bleibt Realist. „Wir stellen uns auf schwierige Jahre ein“ – da die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt unsicher erscheine und Neubiberg nach wie vor von einigen, wenigen großen Gewerbesteuerzahlern abhängig ist.

Dauerärger um Kiosk

Ein Ärgernis bleibt die Dauerbaustelle Bahnhofskiosk „Der Kiosk bleibt eine Hängepartie, und die Bahn hat ohne Begründung mitgeteilt, den Store bis auf weiteres nicht zu verkaufen, obwohl wir in konkreten Verhandlungen waren“, kritisiert der Rathauschef eine „faktisch nicht vorhandene Zusammenarbeit“ (wir berichteten). Die Wiederbelebung der einst beliebten Anlaufstelle scheint in weiterer Ferne denn je.

Das beliebte Hauptstraßenfest findet in diesem Jahr wieder statt. © Marc Schreib

Feste und Jubiläen

Doch es gibt auch Grund zur Freude, denn einige Feste und Jubiläen stehen an. Das überregional beliebte Hauptstraßenfest sei wieder „der Höhepunkt im Sommer“. Wichtig aber sind auch andere Termine: Die Realschule feiert ihr 50-jähriges Bestehen unter anderem mit einem großen Graffiti-Wettbewerb. Der für die Gemeinde so wichtige Flugstopp entlang des heutigen Landschaftsparks rund um die ehemalige Landebahn jährt sich zum 25. Mal. Und auch die Universität der Bundeswehr feiert runden Geburtstag: Sie wurde vor 50 Jahren gegründet.