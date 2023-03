Verbesserung bei Verkehr: Grundschule bekommt eigene Schulbuslinie

Die Grundschule Unterbiberg soll besser angebunden werden. Die Gemeinde Neubiberg hat jetzt entschieden, zum neuen Schuljahr eine eigene Schulbuslinie zu finanzieren. Foto: HH © HH

Spätestens zum neuen Schuljahr soll Neubiberg eine neue Buslinie bekommen – noch herrschen Zweifel über Kosten und Fristen.

Neubiberg – Die Gemengelage für die Grundschule Unterbiberg am Hachinger Bach ist nicht einfach: Die ÖPNV-Infrastruktur mit schlechter Anbindung ans übergeordnete Verkehrsnetz ist schwierig. Zudem stehen eine Änderung des Schulsprengels an. Und es müssen noch voraussichtlich rund 30 Grundschüler aus der Ukraine integriert werden, die im Containerdorf am Landschaftspark untergebracht sind.

Der Neubiberger Gemeinderat hat sich deshalb jetzt mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, spätestens zum neuen Schuljahr eine eigene Schulbuslinie zur Ergänzung der bestehenden Buslinie 211V zu etablieren.

Schulbuslinie Neubiberg: Weitere Wünsche geäußert

Dafür werden Mehrkosten von mindestens 86 000 Euro bis zu über 100 000 Euro veranschlagt. Die Kostenspanne besteht vor allem auch, weil die künftigen Strecken noch nicht exakt definiert sind.

Zwar hatte der Kreistag zuletzt einem Antrag Neubibergs zugestimmt, wonach zwischen dem Werner-Heisenberg-Weg nördlich des Landschaftsparks und dem Marktplatz im Ortsteil Unterbiberg zusätzliche Fahrten der Verstärkerlinie 211 für das neue Schuljahr eingeplant werden sollen und auch eine finanzielle Förderung in Aussicht gestellt.

Doch im Rat wurden weitere Wünsche geäußert. So soll geprüft werden, ob und in welchem Umfang Grundschüler aus Neubiberg und aus dem neuen Sprengel mit zusätzlichen Bushalten für eine Beförderung nach Unterbiberg in Betracht kommen.

Schulbuslinie Neubiberg: Ausweitung des Angebotes fürs neue Schuljahr wohl nicht zu realisieren

Auch zeigten sich nicht alle Räte mit der geplanten Trassenführung der Verstärkerlinie zufrieden. Stephanie Konopac und Reiner Höcherl (FW N@U) verwiesen etwa auf die aus ihrer Sicht unbefriedigende Wahl der Endhaltestelle am Markt: „Damit sind die Schüler auf dem restlichen, nicht tückenfreien Weg zur Schule sich selbst überlassen.“

Vor allem der unübersichtliche und enge Bereich an der Brücke über den Hachinger Bach östlich der Grundschule berge Gefährdungspotenzial, so Höcherl. Ordnungsamtschefin Rita Burkhard verwies auch darauf, dass bei einer bloßen Verstärkerlinie eine Ausweitung des Angebotes mit Blick auf Fristen und Kosten fürs neue Schuljahr wohl nicht zu realisieren sei.

So sprachen sich die Räte letztlich mehrheitlich für eine eigene Schulbuslinie aus. „Dann können wir auch die Umfänge selbst gestalten“, sagte Burkhard, die sich für eine genaue Bedarfsanalyse im Vorfeld aussprach.

Schulbuslinie Neubiberg: Verbesserung der Verbindung zwischen Neubiberg, Unterbiberg und Neuperlach

Etwaige Mehrkosten schreckten die Gemeinderatsmitglieder dabei nicht ab. Auch weil der Landkreis zumindest für die Dauer der Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten eine bis zu 100-prozentige Projektförderung in Aussicht stellte. Voraussichtlich zunächst auf die Dauer von zwei Jahren soll deshalb ein Vertrag mit einem regionalen Busunternehmen geschlossen werden.

Wobei Kilian Körner von den Grünen dabei auch den Gesamt-Verkehrskontext nicht aus den Augen verlieren wollte. „Wir streben mittelfristig ohnehin eine Verbesserung der verkehrlichen Verbindung zwischen Neubiberg, Unterbiberg und Neuperlach an“, betonte er. Darin müsse auch mit Blick auf das Jahr 2026/2027 die verbesserte Schulwegeanbindung integriert werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.