Neubiberger Hilfe in Kenia: Viel Licht und noch mehr Schatten

Von: Harald Hettich

Erika Preuss Neubiberg mit Kindern in Kenia. © Harald Hettich

MENSCHEN IM LANDKREIS MÜNCHEN: Erika Preuss aus Neubiberg hat in Kenia eine zweite Heimat gefunden und engagiert sich für den Verein Asante e.V.

Neubiberg – Erika Preuss sitzt an diesem Wintertag an ihrem Computer in Neubiberg und blickt versonnen auf farbenfrohe Bilder aus Kenia. Anfang Januar wird die umtriebige 85-jährige den Schreibtisch verlassen und eine Pause als ehrenamtliche Gärtnerin des Seniorenzentrums einlegen.

Wie seit vielen Jahren verbringt Preuss auch heuer die ersten drei Monate des neuen Jahres in ihrem einst selbst geschaffenen Domizil nahe der Küste und unweit der Hafenmetropole Mombasa. „Kenia ist wirklich zu einer zweiten Heimat für mich geworden“, sagt sie.

Neubiberger Hilfe in Kenia: Haus am Ozean

Noch laufen die Reisevorbereitungen. „Aber in Gedanken bin ich bereits dort“. Die Neubibergerin lässt teilhaben an ihren Empfindungen und Eindrücken über ein für uns in vieler Hinsicht so fernes Land. Zuletzt hielt sie einen Vortrag im Haus für Weiterbildung. Erzählen kann Erika Preuss, mitreißend sind ihre Geschichten. So berichtet sie etwa vom eigenen Anwesen, das sie vor zehn Jahren nördlich von Mombasa nur einen Kilometer vom Strand des Indischen Ozeans geschaffen hat.

„Für mich selbst und vor allem für meine Haushälterin, die dort das Jahr über mit Teilen ihrer Familie lebt und das Haus hütet.“ Endlich auch lebenswert für die Afrikanerin selbst. „Vorher lebte sie im Vorort von Mombasa direkt neben einer Müllhalde – jedes Jahr war Malaria der stete Begleiter.“ Preuss bezahlt das Leben ihrer kleinen Familie dort, die Nichte erhielt Schulbildung und konnte studieren. „Sogar einen Aussichtsturm haben wir gebaut, damit alle auch den Ozean sehen“.

Straßenplanung, Wasseranschluss und möglichst auch die Stromversorgung – alles ist in Eigenregie zu leisten. „Auch die Brunnen muss man selbst bohren“. Hauseigene Zisternen speichern das Trinkwasser. „Es herrscht ein tiefes Misstrauen gegenüber der Polizei und der öffentlichen Verwaltung, die Staatsverschuldung wächst ständig“.

Neubiberger Hilfe in Kenia: Volksstämme

In Kenia seien die „Tribes“ die Heimstätte allen Lebens. 42 von diesen weitgehend in sich geschlossenen Volksstämmen mit 42 verschiedenen Sprachen gibt es im Land. Stammesälteste bestimmen auf dem Land oft noch das Miteinander von der Wiege bis zur Bahre. Geheiratet wird in den allermeisten Fällen nur im eigenen Tribe. Mädchen werden dort oft noch beschnitten und das unter dramatischen hygienischen Bedingungen. Schulbildung ist ein wertvolles Gut und wird nur in Privatschulen vermittelt. Allerdings nur wenige Kenianer stemmen die Bezahlung. Insgesamt ist das gesellschaftliche Gefälle innerhalb der Gemeinschaften groß.

Neubiberger Hilfe in Kenia: Armut

„Meine befreundete Großfamilie hat in der Region Tee-Plantagen, soweit das Auge reicht“. Für die Besitzer bedeutet dies, zum kleinen, wohlhabenden, nur rund 0,1 Prozent der Bevölkerung widerspiegelnden Kreis der Oberschicht zu gehören. „Mit Arztbesuchen und Operationen in Indien oder der Ausbildung des Nachwuchses an renommierten europäischen oder amerikanischen Universitäten.“ Die Masse lebt von der Hand in den Mund. „Während die Oberschicht Geburtenkontrolle in Kleinfamilien pflegt“, seien bei den Ärmeren immer noch Großfamilien mit mindestens zehn Kindern Realität.

Neubiberger Hilfe in Kenia: Karge Löhne

„Ich habe mir sagen lassen, dass mit Vermögen aus Immobilienbesitz in der Hauptstadt Nairobi ein Wohlhabender schon etwa 20 000 Euro im Monat einnehmen kann“ so Preuss. Während die Armen hungerten. So gehe eine fleißige Pflückerin nach langen Arbeitstagen mit Cent-Beträgen für viele Kilogramm gepflückter Teepflanzen nach Hause. Nur höchstens zwei Euro pro Tag verdient sie – ein Bauarbeiter etwa sechs Euro. „Bei Supermarktpreisen wie in Deutschland“, betont Preuss.

Der karge Lohn ist oft das einzige Einkommen armer Familien, Alkoholismus unter Männern sei weit verbreitet. „Ebenso Analphabetismus“, betont Preuss. „Ich war über viele Jahre erfolgreich als Finanzdienstleisterin im Außendienst tätig, habe gutes Geld verdient und will davon einfach etwas abgeben“, betont sie.

Neubiberger Hilfe in Kenia: Verein hilft

Erika Preuss aus Neubiberg. © Harald Hettich

In der ärmeren Region Tiwi hatte Christine Rottland, eine Verwandte von Preuss’ Familie und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, den wohltätigen Verein „Asante e.V“ gegründet.“ Asante führt seit 2003 Kinder aus Tiwi, Kenia, durch Schulausbildung und Schulspeisung aus der Armut, in die sie geboren wurden.

„Meine ehrenamtliche Aufgabe war es, hier einen Nähereibetrieb zu schaffen und Schuluniformen für die Kinder zu produzieren. Hier haben auch Analphabetinnen eine Aufgabe gefunden, die ihnen gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht“. Der Betrieb mit vier Mitarbeiterinnen besteht weiterhin.

Aus Altersgründen hat sich Erika Preuss aus dem aktiven Schaffenskreis zurückgezogen, finanziert aber weiterhin verschiedene Patenschaften. Jetzt bleibt auch Zeit für Besuche im „Sacred Forest“ (Heiliger Wald), Kaya Kinondo oder der berühmten Masai Mara mit den Serengeti Nationalparks.

Neubiberger Hilfe in Kenia: Land der Gegensätze

„Pauschalreisende sehen nur diese schönen Seiten Kenias“, betont Preuss. Sie hat viel Licht, aber noch mehr Schatten gesehen. „Herrliche Natur einerseits und brennende Tankstellen und Gebäude bei Unruhen rund um die Wahlen“. In den Betrieben um die großen Städte sei der wachsende chinesische Einfluss unverkennbar.

„Es gibt Geschichten von sklavenartigen Arbeitsbedingungen dort“, erklärt Preuss. „Wer krank ist, wird sofort entlassen“. Dennoch stünden die Menschen draußen Schlange, um frei werdende Stellen für einen Hungerlohn zu übernehmen.

„Natürlich wachsen auch die Probleme in Deutschland, aber in Kenia spielen sich die echten Dramen ab“, betont Preuss. Trotzdem liebt sie dieses Land, hat die Menschen und die einzigartige Natur ins Herz geschlossen. Ab 4. Januar wird sie wieder dort sein, in ihrer zweiten Heimat.

Der Verein Asante e.V. Wer sich informieren möchte über die Arbeit von Asante e.V., über Spenden und Patenschaften, erreicht den Verein in Reisach 15, Pegnitz unter Tel. 0160/6504957, E-Mail inof@asante-ev.de oder www.asante-ev.org.

