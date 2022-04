Hochwasserrisiko Hachinger Bach: Neubiberg will sich schützen

Von: Harald Hettich

Die Idylle trügt: In Hochwasser-Situationen kann der Hachinger Bach zur echten Gefahr werden. © Harald Hettich/Archiv

Die Gemeinde Neubiberg will sich gegen ein möglicherweise verheerendes Hochwasser am Hachinger Bach wappnen.

Neubiberg - Was genau die Gemeinde vorhat, darüber informieren Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) und Gemeinderäte seiner Fraktion in Unterbiberg am Samstag, 9. April, um 14 Uhr, an der Schönswetterstraße bei einer Ortsbegehung. „Wir werden notfalls auch isolierte Maßnahmen prüfen, um sinnvollen Hochwasserschutz für unsere Bürger zu bewerkstelligen“, sagt Pardeller.

Kritik an Nachbargemeinden

Auch mit Kritik an den Nachbarn hält Pardeller nicht hinter dem Berg, die „nicht unbedingt riesige Begeisterung für notwendige Maßnahmen“ zeigen würden. Es sei aber jetzt an der Zeit, den Hochwasserschutz am Hachinger Bach voranzutreiben. Die Jahrhundert-Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im letzten Sommer verlange auch vor der eigenen Haustüre ein klares Bekenntnis. Zumal eine ergänzende Grundwasserstudie der Stadt München „keine negativen Auswirkungen“ für die Gemeinden befürchten lasse. Will heißen. Auch notwendige Eingriffe würden die Qualität des Grundwassers erhalten.

Großes Rezensionsbecken

Was Neubiberg tun könne, umriss Pardeller grob. Den Fokus richtet er auf die Geländeflächen südlich des Unterbiberger Feuerwehrgerätehauses und östlich der Autobahn. „Wir haben jene Freiflächen, die für ein größeres Rezensionsbecken in Frage kämen – im Gegensatz etwa zu München-Perlach“, erklärt der Rathauschef. Wasser dorthin abfließen und im Anschluss kontrolliert weiter nach München zu leiten, sei sinnvoll, um die Druck-Situation besonders am Unterlauf zu entspannen. Ein kleiner Damm, laut Pardeller „begehbar und nicht höher als mit einer Schwelle von 1,5 Metern sollten das Projekt umrahmen. Mit begleitenden Maßnahmen der Grün- und Geländeplanung mit zusätzlichen Freizeitflächen könne „die Attraktivität vor Ort für die Anwohner und Bürger sogar noch gesteigert werden“.

Jetzt schon langfristig denken

Noch bestehe kein zeitlicher Handlungsrahmen. „Aber sicher ist auch, dass wir in Jahren denken müssen und nicht in Jahrzehnten“, beschwor Pardeller den Handlungswillen vor dem Hintergrund dramatischer Umweltumwälzungen und deutlicher Zunahme jährlicher Überschwemmungsszenarien. „Wir bräuchten am besten ein interkommunales Hochwasserschutzkonzept“, appellierte der Neubiberger Bürgermeister erneut an die gemeindlichen Nachbarn am Bachfluss. Zumal die entsprechenden Maßnahmen wie jene für Unterbiberg skizzierten „umfangreich förderfähig“ seien. Dies gelte es, mit sinnvollen Umsetzungen auch abzurufen.

Viele Anfragen von besorgen Anwohnern

„Natürlich kosten solche Maßnahmen viel Geld – aber das Gemeindebudget werden sie nicht überstrapazieren“, gab Pardeller Entwarnung vor mancherorts geäußerten Kostenfluten und Finanzierungsbedenken. Richtig teuer werde es erst dann, „wenn wir nichts tun“. Am Samstag werden erstmal die Bürger informiert und ins Boot geholt. „Es gab viele Anfragen von besorgten Anwohnern angesichts schon in vergangenen Jahren vollgelaufener Keller – deshalb die Veranstaltung.“ Gesprächsbedarf am Hachinger Bach gibt es offenbar reichlich.