Jugendliche wünschen sich Open-Air-Kino im Landschaftspark

Von: Harald Hettich

Kino unter freiem Himmel wie hier in Penzberg wünschen sich junge Neubiberger auch im Landschaftspark. © ralf ruder

Die Jugendlichen in Neubiberg wünschen sich ein besseres Angebot für junge Leute. Einen großen Wunsch haben sie jetzt im Gemeinderat geäußert.

Neubiberg – Die Freizeitangebote gerade für junge Leute in Neubiberg sollen besser werden. Die Jugendlichen haben da ihre ganz eigenen Ideen und Pläne. Während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stellten Vertreter aus den Reihen des insgesamt 13-köpfigen Jugendparlamentes der Gemeinde den Antrag, im Sommer ein Open-Air-Kino-Event im Landschaftspark durchzuführen.

Kritik, dass es zu wenig Angebot gibt

Kritisch hatten die jungen Leute angemerkt, dass im aktuellen Kaleidoskop, der Veranstaltungs-Broschüre der Gemeinde, mit üppigem Veranstaltungsangebot „nur zehn Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche“ aufgeführt seien. Ein unhaltbarer Zustand aus Sicht der jungen Neubiberger. „An einem Abend im Juli“ soll deshalb ein Filmabend im Landschaftspark Kino-Flair verbreiten. Aus der Sicht der Jugend könne dazu die Westseite des Friedhofs-Hügels als Sitzplatzfläche genutzt werden.

Positive Signale

In weiser Voraussicht hatten die Jugendlichen den Antrag bereits jetzt gestellt. Denn im Rat wurde erst einmal darüber befunden, ob der Antrag in einer der kommenden Sitzungen auch inhaltlich erörtert werden soll. Ein übliches Vorgehen. Dennoch gab es schon mal durchaus positive Signale. Neben Lob fürs ideenreiche Engagement quer durch die Fraktionen stellte Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) bereits vorab eine „wohlwollende Prüfung“ durch Rat und Verwaltung in Aussicht. Detailfragen nach technischer Versorgung der Veranstaltung und einem Veranstalter müssten aber noch geprüft werden.