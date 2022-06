Sekundenschlaf: Kleintransporter stößt mit Kia zusammen

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Sekundenschlaf war die Ursache für einen Unfall in Neubiberg. (Symbolfoto) © Friso Gentsch

Ausgerechnet in einer leichten Rechtskurve ist der Fahrer eines Kleintransporters auf seiner Fahrt durch Neubiberg kurz eingenickt. Prompt geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit einem Auto zusammen.

Neubiberg - Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der Cramer-Klett-Straße. In der Kurve kurz vor der Kreuzung mit der Hohenbrunner Straße/Am Brunneck kam es zum folgenschweren Sekundenschlaf. Ein 62-jähriger Münchner geriet in diesem Augenblick mit seinem Fahrzeug auf die Gegenspur und stieß dort mit dem Kia eines 57-jährigen Neubibergers zusammen. Anschließend krachte der Kleintransporter noch gegen einen Baum und einen Gartenzaun.

Der Unfallverursacher wurde bei der Kollision leicht verletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden nach Schätzung der Polizei auf etwas über 14.000 Euro

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.