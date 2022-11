Kinderbetreuung auf der Kippe: Springer gegen Personalnot

Von: Harald Hettich

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen wächst, Personal ist allerdings schwer zu finden./Symbolfoto © dpa

Gemeinderat beschließt Neuerungen bei der Kinderbetreuung - die Betreuungsbeiträge sollen bald um mindestens zwei Prozent steigen.

Neubiberg – Im aktuellen Haushalt der Gemeinde Neubiberg ist wie andernorts der Bereich Kinderbetreuung einer der größten Posten. Bislang investiert die Gemeinde bereits gut sieben Millionen Euro in die Kinderbetreuung in den verschiedenen Tagesstätten und in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Trägern.

Kein Wunder, dass der Gemeinderat jetzt sogar eine Sondersitzung ansetzte, um den Erhalt bestehender Strukturen festzuzurren und weitere Lösungen zu beschließen, wie Personal gewonnen werden kann. Eines wurde im Rahmen der umfangreichen Beratungen erneut deutlich.

Neubiberg: Springer gegen Personalnot

Neubiberg verfügt zwar über ein vorbildliches Netz bei der Kleinkinderbetreuung zwischen null und sechs Jahren. Aber die Suche nach geeignetem Personal für die Kindertagesstätten gestaltet sich schwierig. Zuletzt hatte die katholische Kinderkrippe St. Georg wegen akuten Personalmangels schließen müssen.

Ähnlichen Negativentwicklungen will man in Neubiberg entgegenwirken. Wichtige Neuerung: Ein „Springerpool“ soll künftig die Personalnöte in den Kitas einzudämmen helfen.

„Wir sind bereit, alle Register zu ziehen“, betonte Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU). Dies sieht so aus, dass nach einem deutlichen Mehrheitsbeschluss des Rates künftig bis zu zwei weitere Vollzeitstellen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen werden sollen, die dann im Abstand von wenigen Wochen zwischen den Einrichtungen wechseln werden.

Neubiberg: Situation bleibt angespannt

Den „worst case“ mit Blick auf Unterbiberg hatten die rührigen Mitarbeiter der Gemeinde-Verwaltung und verschiedener Träger im Vorfeld abwenden können. „Es ist uns gelungen, alle Kinder von St. Georg in Neubiberg und in umliegenden Gemeinden unterzubringen“, sagte Ordnungsamtsleiterin Rita Burkhard und vermeldete einen Etappensieg.

Doch die Situation bleibt angespannt. Logisch klingt deshalb der einstimmige Beschluss des Gemeinderates, die Arbeitsmarktzulage für die Beschäftigten der Neubiberger Kinderbetreuungseinrichtungen weiterhin zu bezahlen. Vorerst bis Ende 2024 sollen gestaffelte Zusatzleistungen zwischen 100 und 200 Euro monatlich an die Erzieher und Kinderpflegerinnen fließen.

„Wir müssen das machen, um die Arbeitsplätze in diesem wichtigen wie schwierigen Umfeld attraktiv zu erhalten“, betonte Rathauschef Pardeller. Eltern sollen künftig etwas tiefer in die Tasche greifen, um die Betreuung ihrer Sprösslinge zu bezahlen.

Neubiberg: Betreuungsbeiträge werden angehoben

Mit deutlicher Mehrheit wurde eine Planungsvariante der Verwaltung aufgegriffen, die Betreuungsbeiträge beginnend mit dem Schul- und Kindergartenjahr 2023/2024 für Hort, Kindergarten und Krippe um zwei Prozentpunkte anzuheben. Alternativen mit fünf oder gar zehn Prozent Erhöhung wurden dagegen verworfen.

Geprüft wird zudem, ob die Sozialstaffelung der Beiträge ab dem gleichen Zeitraum einkommensabhängig gestaltet werden sollte. Die dafür geplante und notwendige Offenlegung der Einkommensverhältnisse hatte allerdings zu kontroversen Diskussionen im Rat geführt. Deshalb soll eine Neuerung vorab im Sozialausschuss erneut behandelt werden. Reichlich Gesprächsbedarf auf diesem Sektor scheint weiter garantiert.

