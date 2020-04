Der Lektüre-Lieferdienst aus Neubiberg

Thomas Felber und seine Frau Heidi führen die Buchhandlungen Lentner in Neubiberg und in der Balanstraße in München. Sie fahren die Bücher in der Coronakrise selbst aus.

Neubiberg – Dem Neubiberger Buchhändler-Ehepaar geht es eigentlich ganz gut. „Wir kämpfen uns durch, um die Kunden zufriedenzustellen. Und nicht ganz ernst gemeint fügt er hinzu: „Es macht Spaß, Arbeiten zu erledigen wie Rechnungen schreiben, telefonieren und verkehrte Adressen anzusteuern.“ Nein aber im Ernst. Beklagen will sich Thomas Felber nicht. Eine Soforthilfe musste nicht beantragt werden, Kurzarbeit für die Mitarbeiter während der Krise aber schon, vorläufig bis 20. April. Die Bearbeitung der aktuellen Aufträge erledigen die Felbers momentan zu Zweit zuzüglich einem Werkstudenten.

Selbst Kunden fragen an, ob sie in ihrer Freizeit Bücher ausliefern können

Der Aufwand ist um ein Vielfaches höher als in normalen Zeiten im Buchladen, erzählt Thomas Felber. „Ungewohnt, dass ich nach Neuperlach fahre, um ,die Entdeckung der Currywurst‘ abzuliefern.“ Auch nach Unterhaching macht er gerne einen Schlenker. „Am Sonntag bei schönem Wetter haben wir eine Kundin in Brunnthal beliefert.“ Aber in diesem Fall mal nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Auto in Verbindung mit einem kleinen Ausflug. Die Rechnungen schreibt Thomas Felber am Vormittag in der Balanstraße. Am Nachmittag steigt er aufs Radl und fährt alle Lieferadressen an, die auf seinem Kurs in Richtung Neubiberg liegen: zum Beispiel die Europäische Schule und Waldperlach. Einen Anhänger benötigt er nicht, Rucksack und Seitentaschen genügen ihm. Seine Frau Heidi übernimmt den Rest. Vereinzelt fragen sogar Kunden an, ob sie nicht in ihrer Freizeit die Bücher mit ausfahren können, weil ihnen so langweilig ist. Eine von ihnen fährt sehr gerne weite Strecken. Einmal bis nach Harlaching, worüber sie sich durchaus freute.

Trendwende hin zur Unterstützung des örtlichen Gewerbes

Thomas Felber ist überrascht vom positiven Feedback aus der Bevölkerung. Er erkennt bei den Neubibergern schon so etwas wie eine Trendwende – weg von Großlieferanten wie Amazon hin zur Unterstützung des örtlichen Gewerbes. Viele Neukunden äußern ihre Solidarität am Gartenzaun. „Unheimlich viele junge Kunden“ bemerkt Thomas Felber vor allem in seinem Geschäft in der Balanstraße, die wohl zuvor ihre Bücher bei Amazon bestellt haben und jetzt dem lokalen Handel helfen wollen – sie ordern am liebsten über Whats–App. Das einfache Kommunikationsmittel werde rege genutzt.

Hoffen, dass der Buchladen bald wieder öffnen kann

Trotzdem: Der Buchhändler und seine Mannschaft hoffen, dass ein halbwegs normaler Betrieb nach Osterferien wieder möglich sein wird: „Wir stehen wie bei den Olympischen Spielen in den Startlöchern und möchten wieder ordentlich loslegen, den Laden aufsperren und mit den Kunden ins Gespräch kommen.“ Denn kaum etwas sei schlimmer als ein Beratungsgespräch für die richtige Lektüre am Telefon. Felber: „Ich brauche den Kunden neben mir. Er muss die Haptik des Buches spüren, Alternativen sehen und die Geschichten live miterleben.“

Bestellungen bei den Buchhandlungen Lentner sind via WhatsApp möglich: Haidhausen 01575/8 53 26 70; Neubiberg 0174/8 47 84 59.

