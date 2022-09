Neubiberg macht Weg frei für weitere Energieförderung

Hauptausschuss

Das Förderprogramm Klimaschutz für Neubiberger Haushalte kommt sehr gut an. Derart gut, dass die Gemeinde jetzt bei der kommunalen Unterstützung für Wärmepumpen oder Photovoltaik bei den Fördermitteln noch einmal deutlich nachjustieren will.

Neubiberg - Das für das laufende Haushaltsjahr aufgelegte Paket mit 250 000 Euro war bereits zur Jahreshälfte voll ausgeschöpft. In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause ebnete nun der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss des Gemeinderates den Weg für 2022 noch einmal deutlich erweiterte Fördermittel. Mit großer Mehrheit und nur gegen die Einzel-Stimme von FDP-Rat Michael Weigle sprach sich der Ausschuss für eine weitere, deutliche Finanzspritze aus. Weitere 200 000 Euro sollen demnach in den Fördertopf geschüttet werden. Bereits jetzt liegen neuerlich Förderanträge der Neubiberger über bislang knapp 72 000 Euro vor. Bis zum Jahresende dürfte diese Zahl deutlich steigen.

FDP-Mann Weigle scheiterte dagegen mit seinem Vorstoß, die Förderung für neue, förderfähige Bürgeranträge auf zumindest 50 Prozent zu drosseln. Die endgültige Entscheidung zum neuen Maßnahmenpaket trifft der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27. September.

Angeregte Diskussion

Leicht gemacht haben sich die Neubiberger Ausschussmitglieder ihr Votum am Montag nicht. Deutliche Worte für eine Ausweitung des Förderprogramms fand Kilian Körner vonseiten der Grünen. „Bei der Umwelt geht es um unsere Grundlagen - habt Ihr diesen Sommer erlebt?“, wandte sich der Zweite Bürgermeister unmissverständlich an seine Ratskollegen. Wer die Neubiberger Grundsatzentscheidung, bis 2040 klimaneutral agieren zu wollen, in Frage stelle, müsse sich nicht wundern, „wenn die Kinder sich radikalisieren“. Körner hob damit auf Bedenkenträger am Ratstisch ab.

Der Dritte Bürgermeister Reiner Höcherl (Freie Wähler) hatte argumentiert, man könne sich „beim Besuch im Wirtshaus nur das Essen bestellen, das man sich auch leisten kann.“ Will heißen: Höcherl wollte eine Terminbindung in Sachen Fossil-Ausstieg nicht unbedingt strikt auf 2040 datiert wissen. „Wenn es erst 2041 klappt, klappt es halt erst dann“. Allerdings gab Höcherl den Bestrebungen nach einer Förderungsausweitung insgesamt recht. „Die Leute warten derzeit ein Vierteljahr auf einen Beratungstermin bei den Energieagenturen – wir können sie da dann nicht mit den Förderanträgen an die Gemeinde im Regen stehen lassen“. Höcherl argumentierte damit auch gegen die Förderreduzierung des Liberalen Weigle. „Ich sehe bei den Antragstellern auch keine Abzocker, sondern ganz normale Bürger“, befand er. Weigle hatte in seinen Ausführungen zuvor bekräftigt, „keine Leute unterstützen“ zu wollen, „die das aus Renditestreben machen“.

Einen „ganz spitzen Bleistift“ angesetzt haben wollte auch Hartmut Lilge (CSU) bei der Prüfung, ob man sich diesen Erweiterungsschritt auch leisten könne. Trotz beachtlicher Steigerung der Förderausweitung und seiner klaren Forderung nach einer Evaluation der weiteren Steuereinnahmen wollte Lilge die Antragsteller aber nicht im Regen stehen lassen. „Wir müssen aber klarmachen, dass dies eine Ausnahmeregelung nur für das laufende Jahr ist“. Künftige Engagements seien von der jeweiligen Haushaltslage abhängig zu machen.

Im Landkreis-Spitzenfeld

Zumindest für 2022 scheint es aber gut auszusehen in Neubiberg. „Wir können das leisten und haben genug Puffer“, vermeldete Neubibergs Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU).

Stolz war Pardeller auf den Umstand, dass sich Neubiberg mit der finanziellen Nachjustierung endgültig im „Spitzenfeld des Landkreises“ befinde. Weil sich andere Ausgabeposten verschieben würden, so der Verwaltungs-Chef, könne man bei der Klimaschutz-Förderung draufsatteln. Man müsse auch „glaubhaft“ bleiben mit dem gemeindlichen Vorhaben einer energetischen Wandlung. Selbstkritisch merkte der Ausschuss in diesem Zusammenhang an, dass der energetische Wandel auch mit Blick auf die gemeindeeigenen Immobilien noch „deutlich Nachholbedarf aufzeigt“.

Auch über die Inhalte dürfte noch intensiv diskutiert werden. Elisabeth Gerner (SPD) gab mit Vorstößen für Wärmestuben und der Förderung von Balkonheizkraftwerken auf Balkonen schon mal Anschubhilfe. Das Thema dürfte auf Sicht damit noch kaum erschöpft sein.