Mehr Personal für Ganztagsklassen

Nachdem Eltern eine Petition gestartet hatten, investiert die Gemeinde Neubiberg in Personal für die Ganztagsklassen an der Grundschule. Das lässt sie sich pro Jahr einiges kosten.

Neubiberg – Mehr Personal, mehr Zeit und mehr Geld: Die Ressourcen für die pädagogische Betreuung der vier Ganztagsklassen an der Grundschule Neubiberg werden entscheidend ausgeweitet. Der gemeindliche Sozialausschuss votierte einstimmig für ein Modell, das zusätzlich über eine Viertelmillion Euro kostet.

Das Konzept sieht vor, das Personal um fünf zusätzlichen Sozialpädagogen und vier weitere Kräfte zu erweitern. Zudem sollen die Eltern im Bedarfsfall künftig nach Schulende um 15.30 Uhr noch Betreuungszeiten hinzubuchen können. Elternbeirat und Schulleitung hatten entsprechende Nachbesserungen gefordert. Der finanziellen und personellen Aufstockung muss jetzt der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Montag (ab 19 Uhr, Aula Grundschule) abschließend zustimmen.

Rückenwind war im Ausschuss unverkennbar. Während sich sonst meist nur wenige Zaungäste und Bürger in die jeweiligen Ausschusssitzungen „verirren“, war zur Unterstützung des eigenen pädagogischen Anliegens mehr als eine Hundertschaft an Eltern, Schülern und Elternvertretern erschienen. Dem letztlich eindeutigen Ergebnis ging eine längere Diskussion voraus.

Kombi-Modell der Verwaltung fällt durch

Denn die Gemeindeverwaltung hatte in ihrem Beschlussvorschlag zunächst deutlich weniger zusätzliches Personal hochgerechnet. Bürgermeister Günter Heyland (FWN@U) hatte zudem mit seiner Verwaltung einen Modellversuch befürwortet, der aktuell an der Grundschule am Perlacher Pfanzeltplatz geplant ist. Dieses „Kombimodell“ sähe unter anderem eine Betreuung an mindestens zwei Tagen pro Woche, je nach Bedarf, vor sowie neben einer Förderung nach dem Kindergartengesetz auch zusätzliche Elternbeiträge.

Dazu wird es in Neubiberg nicht kommen. Hier soll nach dem entsprechenden Ausschussvotum weiter die Betreuungsform einer „gebundenen Ganztagsschule“ forciert werden – allerdings eben deutlich aufgestockt. Laut Gemeindeverwaltung fallen für die Gemeinde dadurch Zusatzkosten von 272 600 Euro pro Jahr an. Der Freistaat und die Elternschaft müssen hier keine zusätzlichen Mittel stemmen. Dem entsprechenden Änderungsantrag von Thomas Pardeller (CSU) entsprach der Ausschuss einstimmig. „Auf Grundlage eines vom Elternbeirat erarbeiteten Konzeptes soll ein hochwertiges Betreuungsangebot erhalten werden“, forderte er.

Bürgermeister skeptisch

Derzeit ist in den vier Ganztagsklassen montags bis donnerstags um 15.30 Uhr und an Freitagen um 13 Uhr Schluss mit Betreuung. Vier neue Sozialpädagogen, ein zusätzlicher Springer und weitere vier Unterstützungskräfte sollen Entlastung für das bestehende Personal bringen.

Bürgermeister Heylands Kostenbedenken und die Skepsis, binnen Kürze sei es unwahrscheinlich, neun zusätzliche Kräfte seitens des Trägers zur Verfügung stellen zu können, verfing im Gremium nicht. Denn die Eltern und deren Beiräte hatten zuvor bereits in einer Online-Petition über 1000 Stimmen für ihre Hochrechnung gesammelt und dabei sehr viel zusätzlichen Betreuungsbedarf festgestellt.

Als „einen Leuchtturm der gebundenen Ganztagsschule“ bezeichnete Elternbeiratsvorsitzende Kathrin Tauber den aktuellen Beschlussentwurf für den Gemeinderat. „In Bildung kann man gar nicht genug investieren“, blies Schulleiterin Susanne Sieben ins gleiche Horn. Am Ende stellte sich der Ausschuss denn auch geschlossen hinter das Anliegen von Schule und Elternschaft. Der Rückenwind in der Aula hatte ausgereicht.