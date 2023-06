Im Einsatzfall auf Rufweite

Von: Harald Hettich

Den ganz kurzen Weg haben künftig die Feuerwehrleute unter den Beziehern der bald fertiggestellten Kommunalwohnungen am Floriansanger 2. Rechts hinten das Feuerwehrhaus. © Harald Hettich

Einige Mitglieder der Feuerwehr Neubiberg werden künftig in Rufweite des eigenen Feuerwehrgerätehauses am Floriansanger wohnen. Der Hauptausschuss hat beschlossen, vier der neuen gemeindeeigenen Wohnungen vor allem an Feuerwehr-Ehrenamtliche und deren Familien zu vergeben.

Neubiberg - Vier Wohnungen Zugewinn auf dem umkämpften Münchner Speckgürtel-Wohnungsmarkt bedeutet die Neuausweisung freilich nicht. Denn zwei der bisherigen Feuerwehr-Wohnungen an der Äußeren Hauptstraße sollen bei einem Auszug der Mitarbeiter dort einem Kontingent für das Personal gemeindlicher Betriebsstätten – Kinderbetreuung und Pflege bis Gemeindeverwaltung – zukommen.

Sechs statt bisher vier Wohnungen für die Brandhelfer

„Auch diese Mitarbeiter brauchen dringend Wohnraum, um die Arbeitsplätze attraktiv zu halten“, lautete der bekannte Tenor aus früheren Sitzungen auch im Hauptausschuss wieder. Damit stünden der Feuerwehr künftig sechs statt bislang vier Wohneinheiten zu.

Die Vergabe am Floriansanger fußt auf den Maßnahmen einer unter dem früheren Bürgermeister Günter Heyland (FW) beschlossenen Wohnrauminitiative, die nach dem Bau kommunaler Wohnungen vor allem Ehrenamtliche, Mitarbeiter der sozialen Einrichtungen in der Gemeinde und Menschen mit kleinerem Einkommen und damit schlechten Chancen auf dem umkämpften Wohnungsmarkt begünstigen soll. Auch im neuen Gemeinderat unter Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) wird das wichtige Programm weiter energisch vorangetrieben.

Vorstandswahlen bei der Feuerwehr

In seinem Amt bestätigt wurde Hannes Degen als Kommandant der Neubiberger Wehr. Er erhält im 47-jährigen Marcel Creydt einen neuen Stellvertreter. Der im Zivilberuf als Berufsfachschullehrer für Notfallsanitäter tätige Marcel Creydt ist bereits seit 2000 bei der Neubiberger Feuerwehr aktiv – muss allerdings fürs neue Amt noch einige Führungslehrgänge absolvieren. „Die Feuerwehr stärken und den Gemeinschaftsgeist in der Wehr weiter stärken“ lautet das Credo des neuen Vize. Der bisherige Amtsinhaber Florian Vollmann war nicht mehr angetreten.