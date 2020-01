Einsatzkräfte in Lebensgefahr: Feuer lässt Carport einstürzen - mögliche Ursache macht nachdenklich

In Neubiberg bei München ist am Neujahrstag ein Carport samt vier Autos abgebrannt. Der Schaden ist immens. Die mögliche Brandursache sollte aber zu denken geben.

Neubiberg - Um 17.53 Uhr ging der Alarm in der Einsatzzentrale ein. Obwohl der Brand in der Mainstraße nur gut 100 Meter vom Gerätehaus Neubiberg entfernt ausgebrochen war, schlugen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits die Flammen aus dem rund 20 Meter langen Carport, einem Komplex aus sechs Garagen. Die Holzkonstruktion stand in ganzer Ausdehnung in Flammen - samt der vier darin geparkten Pkw, meldet die Feuerwehr.

Carport-Brand in Neubiberg: 120 Kräfte im Einsatz gegen die Flammen

Das Feuer begann bereits auf zwei benachbarte Häuser und einen Stromverteilerkasten überzugreifen. Durch die Hitz waren bereits die Fensterscheiben der Häuser geborsten und Rollläden beschädigt worden, ebenso die Fassade eines Hauses. Durch das schnelle Eingreifen von insgesamt sieben Trupps unter schwerem Atemschutz gelang es, ein weiteres Übergreifen des Feuers zu verhindern und die beiden Häuser zu retten.

Carport-Brand in Neubiberg: Helfer riskieren Leben - Garagen stürzten ein

Der Einsatz war sehr riskant für die Trupps, da in den Garagen auch Gasflaschen gelagert waren und der Garagenkomplex während des Einsatzes größtenteils einstürzte, meldet die Feuerwehr. Zusätzlich hat es den Tank eines Pkw zerrissen, mit mehreren C-Rohren und Wasserwerfern hielt die Feuerwehr die Flammen nieder.

Nach Carport-Brand in Neubiberg: Löschwasser gefror bei eisigen Temperaturen

Der Brand war nach 40 Minuten unter Kontrolle. Bei den Nachlöscharbeiten musst der Garagenkomplex mit Schaum geflutet werden. Bei einer erneuten Kontrolle um 22 Uhr mussten Glutnester abgelöscht werden. Das das Löschwasser schnell gefror, musste der Bauhof der Gemeinde die umliegenden Straßen zeitweise sperren und streuen.

Ursache für Carport-Brand am Neujahrstag möglicherweise Feuerwerk

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Neubiberg und Ottobrunn, die Kreisbrandinspektion sowie der ABC-Zug München-Land für Schadstoffmessungen, Kräfte der Berufsfeuerwehr der Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW), Rettungsdienst und Polizei; zusammen 116 Kräfte. Die Gesamtleitung hatte Neubibergs stellvertretender Kommandant Florian Vollmann. Laut Feuerwehr dürfte ein in der Garage gezündeter Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst haben. Der Sachschaden dürfte sich in mittlerer sechsstelliger Höhe bewegen. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache und Schadenshöhe laufen noch.

