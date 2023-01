Nach deutschem WM-Erfolg: Experte erklärt die „Faszination Dart“

Von: Martin Becker

Spielleiter und Vorsitzender im Oberbayerischen Dartverband ist Michael Kreuzpaintner (59) aus Neubiberg – selbst spielt er beim TSV 1860 München, wo er auch als Lizenztrainer fungiert. © Mbe

Spätestens seit der Weltmeisterschaft erfreut sich Dart wachsender Beliebtheit. Verbands-Spielleiter Michael Kreuzpaintner aus Neubiberg erzählt, worin die Faszination mit den kleinen Pfeilen liegt.

Landkreis – Flüssig, gerade, ohne Kraft. „So“, sinniert Michael Kreuzpaintner, „sieht beim Dart der ideale Bewegungsablauf aus.“ Der 59-Jährige aus Neubiberg ist Experte auf diesem Gebiet: Beim Oberbayerischen Dartverband (OBDV) fungiert er als Spielleiter für sämtliche Ligen, und als lizenzierter Trainer kümmert er sich um den Nachwuchs bei seinem Heimatverein, dem TSV 1860 München. Dort, im Dart-Container auf dem Löwen-Gelände des Profifußballvereins, treffen wir den Neubiberger Dart-Enthusiasten, der natürlich auch Rückschau auf die Weltmeisterschaft in London hält – an der Wand hängt noch der offizielle Spielplan mit händisch eingetragenen Spielergebnissen.

Das WM-Finale mit dem 7:4-Sieg des Engländers Michael Smith gegen den Niederländer Michael van Gerwen sei „eins der besten“ gewesen, übertroffen nur vom legendären Duell zwischen Raymond van Barneveld und Phil Taylor im Jahr 2007 – damals ist Michael Kreuzpaintner vom Dartfieber gepackt worden, bis heute hat es ihn nicht mehr losgelassen. „Von der WM erwarte ich mir einen Welleneffekt“, sagt der 59-Jährige. „Der kann durch alle Altersklassen gehen.“

Jeder kann gegen jeden spielen

Im OBDV sind aktuell 464 Spieler gemeldet, von 13 bis 73 Jahre reicht die Spanne. „Das ist das Schöne“, findet Michael Kreuzpaintner. „Ob Mann oder Frau, jung oder alt, mit Behinderung oder ohne – jeder kann auf vergleichbarem Niveau gegen jeden spielen. Das macht die Faszination des Darts aus.“

Ins ehemalige Pressestüberl des TSV 1860, mittlerweile zur Dartspielstätte umfunktioniert, hat Michael Kreuzpaintner seine Schatzkästchen mitgebracht. Eins mit den persönlichen Pfeilen, eins mit diversen Utensilien fürs Training. Denn das macht der 59-Jährige am liebsten: im Schüler- und Jugendtraining sein Fachwissen zu vermitteln.

„Dart ist kein Kraftsport“

Dass mit Gabriel „Gaga“ Clemens bei der Weltmeisterschaft ein Deutscher bis ins Halbfinale kam, befeuere das Interesse am Dart-Sport. und natürlich könne man von den WM-Stars allein durchs Fernsehschauen etwas lernen: „Wie steht einer, wie wirft einer? ,Gaga‘ Clemens zum Beispiel fiel durch seine ruhige Art auf.“ Letztlich aber müsse „jeder seinen eigenen Stil finden“, und sich das Pfeilset der Weltelite zu kaufen, sei keine Garantie für mehr Treffsicherheit beim nächsten Besuch in einem Dart-Pub.

Denn: „Dart ist kein Kraftsport.“ 23 bis 25 Gramm wiegen die Pfeile der meisten Spieler. „Je leichter, desto schwieriger – Anfänger sollten mit einem etwas schwereren Darts üben“, sagt Michael Kreuzpaintner. Fürs Training seien der Fantasie keine Grenzen gesetzt, beispielsweise lässt er Neulinge gern mit Dübeln auf ein Loch in einem Pappkarton werfen, „damit sie den richtigen Zug lernen“. Einfach Pfeile Richtung Scheibe ballern? Nein, Dart ist viel mehr. „Ganz wichtig ist das richtige Fokussieren“, weiß der Verbands-Spielleiter. Und ohne Mathematik geht nichts: „Rechnen ist das A und O.“ Um mit den richtigen Würfen von 501 auf null zu kommen, bestimmt das Zahlenwerk die Taktik – minus eins gilt am Ende nicht. „Beim Rechnen kann ich eklig sein“, sagt der Trainer mit Blick auf die „Generation Taschenrechner“.

Talent allein reiche nicht, nur mit Trainingsfleiß ließen sich Erfolge erzielen. Wie bei Michael Unterbuchner, im Haarer „Dart Pub 180“ Teamchef der dortigen Regionalligamannschaft. Der 34-Jährige spielte früher in der Bundesliga und international, steht in der Weltrangliste immer noch auf Platz 164. Sein Team in Haar ist derzeit Tabellenführer. Ziel: zweimal aufsteigen, bis in die Bayernliga.

Regelkunde: Von 501 auf 0 Beim Dart werfen die Spieler abwechselnd drei Pfeile auf die Scheibe – die erreichten Punkte werden vom bei Turnieren üblichen Ausgangswert 501 abgezogen. Wer zuerst null Punkte erreicht, hat ein sogenanntes Leg gewonnen.

Auf der Dartscheibe sind die Segmente von 1 bis 20 angeordnet und von zwei schmalen Ringen durchzogen. Im farbigen Ring außen zählen die Punkte doppelt, im inneren farbigen Ring dreifach (eine 20 dort wird also zu 60 Punkten); für einen Treffer in die Mitte (Bull’s Eye) gibt 50 Punkte, im grünen Ring drumherum (Single Bull) sind es 25 Punkte. Beendet werden muss ein Leg mit einem Wurf auf ein Doppelfeld im äußeren Ring „(Double-Out“) oder ins Bull’s Eye. Überwirft sich ein Spieler (kommt also am Schluss auf weniger als null Punkte), zählen diese Würfe nicht („No Score“). Gewertet werden nur Pfeile, die in der Scheibe steckenbleiben, Abpraller („Bouncer“) oder Pfeile in einem anderen Pfeil („Robin Hood“) zählen nicht. Das perfekte Spiel ist es, mit neun Würfen von 501 auf null zu kommen („9-Darter“).

