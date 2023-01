Neubiberg bietet eine Bühne für engagierte Bürger

Von: Harald Hettich

Alle Geehrten zusammen auf der Bühne (vorne, v.l.): Yang Liu, Dr. Paola Breda, Brigitte Rudolph, Katrin Rolle, Bürgermeister Thomas Pardeller und Erika Moll, zweite Reihe (v.l.) Ulrich Sahm, Sara D’Odorico, Lucia Kott, Monika Glombitza und Michael Jäger sowie ganz hinten Dr. Jürgen Knopp. © Gemeinde Neubiberg

Beim Neujahrsempfang in Neubiberg standen diesmal verdiente Bürger im Vordergrund.

Neubiberg – Hoffnung, Aufbruch, entschlossener Zusammenhalt gegen die Widrigkeiten einer herausfordernden Zeit: Dieser Neujahrsempfang in Neubiberg war in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderer. Zweimal hatte die Traditionsveranstaltung Pandemie bedingt pausieren müssen. In diesem Jahr kamen die Neubiberger in Scharen in die Aula der Grundschule. Drinnen im prall gefüllten Saal pulsierte das Gemeinschaftsleben. Den gesamten Abend begleitete die „Unterbiberger Hofmusik“ stimmungsvoll. Die Familie Himpsl und ihre hochkarätigen Abendgästen Konrad Sepp und Andi Unterrainer an Tuba und Trompete begeisterten das Publikum mit traditionell bayerischer Volksmusik und experimentell anspruchsvollen Klängen. Als Abathar Kmash an der orientalischen Kurzhalslaute „Oud“ seine Töne einflocht, war der internationale Brückenschlag musikalisch vollzogen. Ein Highlight.

Die Ehrenmedaille in Bronze erhielt der Bayerische Tischtennis-Seniorenmeister Yang Liu aus den Händen von Bürgermeister Thomas Pardeller. © Harald Hettich

Neubiberg hat viele engagierte Bürger

Ein internationaler Brückenschlag, den auch Rathauschef Thomas Pardeller in seiner Neujahrsansprache betonte. „Wahnsinnig große Hilfsbereitschaft der Neubiberger Bürgerinnen und Bürger“ unterstrich Pardeller ebenso wie die großen infrastrukturellen Herausforderungen im Rahmen der Flüchtlingskrise nach dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine. „Was wäre die Gemeinde Neubiberg ohne all die ehrenamtlich Engagierten, sie schaffen durch ihren unermüdlichen Einsatz Erfolgsgeschichten“, spannte er einen Bogen zu jenen, die an diesem Abend noch ausgezeichnet wurden, weil sie sich um Neubiberg verdient gemacht haben und Hervorragendes leisten. Blickte man durch die Reihen, dann hätten viele unter den Gästen Auszeichnungen verdient: Rettungskräfte, Feuerwehrleute, engagierte Vereinsmitglieder, Akteure aus Politik, Kirchen, Verbänden und Kultur. „Die Aufzählung erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit“, betonte Pardeller. An diesem Abend konnte nur eine kleine, aber feine Auswahl dieser Leistungsträger geehrt werden.

Für ihre herausragenden Leistungen wurde Dr. Paola Breda, Ingenieur-Wissenschaftlerin an der Bundeswehr-Universität, ausgezeichnet. © Harald Hettich

Ehrungen

Die Ehrenmedaille in Bronze im Bereich Sport erhielt der Bayerische Tischtennis-Seniorenmeister Yang Liu, vom TSV Neubiberg. 150 Gegner hatte der Neubiberger mit chinesischen Wurzeln bei den Titelkämpfen bezwungen.

Die gebürtige Italienerin Dr. Paola Breda ist als Ingenieur-Wissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr ein bestes Beispiel für Frauenförderung in Wissenschaft und Forschung. Für ihre herausragenden Leistungen wurde sie mit Ehrenmedaille und Ehrenurkunde der Gemeinde bedacht. Für bürgerschaftliches Engagement wurde Michael Jäger ausgezeichnet, vor allem als langjähriger Interessenvertreter der Steuerzahler und Vizepräsident im Bund der Steuerzahler erwarb sich der ehemalige Gemeinderat viel Renommee. Große Strahlkraft, die längst auch „Neubiberg for Future“ besitzt und dafür mit der kommunalen Ehrenmedaille ausgezeichnet wurde. Ein engagierter Zusammenschluss unterschiedlicher Protagonisten ist das, der sich mit vielen Aktionen dem Klimaschutz widmet.