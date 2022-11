Volksbühne feiert Comeback mit diesem launigen Stück

Von: Harald Hettich

Es knistert: Anders als Tochter Trixi ist ihre Mutter Hanne (Martina Fellner) den Flirts nicht abgeneigt – ausgerechnet auch mit Babsis Papa Albert (Hans Zetzl). © Harald Hettich

Mit der Dreiakter-Komödie „Drei Frösche und kein Prinz?“ kehrt die Volksbühne Neubiberg-Ottobrunn nach über zweijähriger Pandemiezwangspause ab 11. November im Leiberheim auf die Bühnen-Bretter zurück.

Neubiberg/Ottobrunn - Die alte Geschichte von den Irrungen und Wirrungen zwischen Frauen und Männern lebt mit reichlich Verwicklungen einmal mehr auf. Irrungen und Wirrungen, mit denen auch die traditionsreiche Theatertruppe selbst zu kämpfen hatte. „Es war eine schwierige Zeit und sie ist es noch“, gesteht der Vereins-Vorsitzende Ralf Hiltwein, der auch die Regie übernommen hat. „Wir hoffen, durch dieses Stück wieder unsere Mitglieder und Theaterfreunde aktivieren zu können. Die Vorfreude der Aktiven ist groß, aber auch die Unsicherheit“, gibt sich der langjährige Volksbühne-Macher mit Blick auf die neue Spielzeit „skeptisch-optimistisch“.

Turbulent und witzig

Vorfreude dürfen die Freunde locker-luftiger Boulevard-Theaterfreuden in jedem Fall mitbringen. Ort der aber längst nicht nur spaßigen Handlung ist die gemütlich-geschlamperte Singlewohnung der jungen Trixi. Es passt so gar nicht in das entschieden männerfeindliche Weltbild der jungen Dame, als unerwartet die frisch beziehungsgeschädigte Freundin Babsi bei ihr Unterschlupf sucht. Denn Babsi ist aus Trixis Weltsicht unbelehrbar, hält sie doch trotz aller Rückschläge an ihrem Glauben fest, ihren ganz persönlichen Prinzen zu finden. Das gestaltet sich in einem Dreiakter fast wie im richtigen Leben erwartungsgemäß schwierig.

Hier gibt es Karten Das bekannte Abo-System greift dieses Mal nicht bei der Volksbühne. „Weil wir einfach nicht wissen, wie es laufen wird“, gesteht Spielleiter Hiltwein. Karten können aber auch für das neue Stück wieder auf verschiedenen Wegen erworben werden. Im Internet führt der Link „Karten online“ auf der Website der Volksbühne direkt zur Online-Vorverkaufsstelle von OK Ticket. Darüber hinaus gibt es Karten für die insgesamt neun Aufführungen an drei Wochenenden (11. bis 13.11. /18. bis 20.11 und 25. bis 27.11 / freitags und samstags jeweils 20 Uhr, sonntags um jeweils 19 Uhr) auch wieder bei der Vorverkaufsstelle von Modellbau Vordermaier (Ottostraße 26, Ottobrunn) oder direkt an der Abendkasse des Leiberheims (Nixenweg 1, Waldperlach).

Hürden bildet dabei längst nicht nur der Verhau in Trixis Wohnung. Nicht nur zwischen den beiden jungen Damen funkt es angesichts elementarer Auffassungsunterschiede zum männlichen Geschlecht. Wie zwei Urgewalten kurven auch die grundverschiedenen und dauerzeternden Mamas von Trixi und Babsi durch die zwischenmenschlich gar nicht beschauliche Szenerie. Als der Abfluss in der Küche leckt, betritt längst noch kein Prinz, aber zumindest ein Frosch in Handwerkermontur den Ort der Handlung. Ganz passabel kommt später auch der Typ vom Pizza-Service daher. Und als Babsis Mama ob der zunehmenden Wirrungen ohnmächtig wird, schneit auch noch ein smarter Notarzt-Jüngling herein. Babsis Vater gestaltet den Handlungsbogen mit seinem Auftauchen auch nicht einfacher.

Perfekte Besetzung gefunden

Ob sich der ein oder andere Frosch dann doch noch zum Prinzen mausert? Aufklärung bietet die Volksbühne pünktlich zum Beginn der Faschingssaison am nächsten Freitag. „Wir hatten dieses spritzige Stück von Ulla Kling schon länger ins Auge gefasst“, erzählt Hiltwein. „Jetzt hat es auch mit der Besetzung gepasst.“ Stimmt. Das Ensemble mit Trixi und Babsi (Kathi und Vroni Hiltwein) den Fröschen 1,2,3 (Florian Fellner, Michael Zacharski und Norbert Fellner), Martina Fellner als flirtbereite Mutter der Trixi, Gabriele Keller als nervende Babsi-Mama und Horst Zetzl als deren überforderter Vater sorgt für launige Unterhaltung. Kein schlechter Ansatz in diesen unlustigen Zeiten.

„Wir müssen uns nach der langen Pause alle erst wieder rantasten, das Textlernen müssen wir erst wieder lernen“, sagt Ralf Hiltwein schmunzelnd inmitten des gelungenen Bühnenbildes von Marianne Hiltwein. Theater bleibt der Volksbühne auch nach der Pandemie Familiensache. Und bei der Premiere dürfte dann endgültig jedes kreative Rad ins andere greifen. Frosch hin oder her.