Ein „CamPutz“ der Extraklasse für die Vorläuferklassen

Von: Laura Forster

Ein Zuhause für acht Klassen: Den Holzmodulbau eröffneten gestern Neubibergs Bürgeremsiter Thomas Pardeller, Patricia Hüfner vom Zweckverband, Christian Czerny von Liwood, Schulleiter Reinhard Rolvering, Putzbrunns Bürgermeister Edwin Klostermeier und Landrat Christoph Göbel. © laura forster

Heute ziehen die ersten Schüler der Putzbrunner Vorläuferklassen in den „CamPutz“, das Holzmodulbaugebäude hinter dem Gymnasium Neubiberg ein.

Neubiberg - In einer Rekordzeit von knapp elf Wochen hat die Münchner Firma Liwood Holzmodulbau AG den dreigeschossigen Bau mit zwölf Klassenzimmern und Nebenräumen errichtet, damit das Gebäude pünktlich zum Schulstart fertig ist. Der Bau, der aus vorgefertigten Teilen besteht, die vor Ort zusammengesetzt wurden, soll nicht nur Heimat für die zwei Vorläuferklassen des geplanten Gymnasiums in Putzbrunn werden, für die das Gebäude errichtet wurde, auch sechs siebte Klassen aus dem Gymnasium Neubiberg sollen in dem Modulhaus unterrichtet werden.

Landrat lobt kurze Bauzeit

„Wenn man von Containern spricht, hat das leider immer einen gewissen Beigeschmack“, sagte Landrat und Vorsitzender des Zweckverbands für weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises, Christoph Göbel, gestern bei der Eröffnungsfeier des Neubaus. „Das Haus widerlegt jedoch jegliche Vorurteile. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.“ Göbel lobte vor allem die kurze Bauzeit. „Zwischen dem Entschluss, dass die Vorläuferklassen hier untergebracht werden sollen und der Fertigstellung liegt nicht mal ein Jahr. Ich muss ehrlich sein, dass ich am Anfang etwas skeptisch war, ob das alles klappt.“ Die enge Zusammenarbeit aller Beteiligter habe sich aber ausgezahlt. „Das ist ein großer Meilenstein für den Zweckverband.“

Alles aus Holz

Das rund 1700 Quadratmeter große Gebäude besteht fast ausschließlich aus Holz – Fassade, Wände und Decke sind aus dem nachhaltigen Rohstoff hergestellt. „Nur die Treppe ist aus Beton“, sagte Liwood-Geschäftsführer Christian Czerny. Durch die Holzbauweise kann das Gebäude mehr CO2 speichern, als bei den Bauarbeiten verbraucht wurde. „Es ist eine nachhaltige Alternative zu Blechcontainern.“ Geheizt wird über das Fernwärmesystem des Gymnasiums.

Auch das Innere des Hauses sieht nicht nach einer Übergangslösung aus. Die rund 56 Quadratmeter großen Klassenzimmer sind mit bodentiefen Fenstern ausgestattet. Verschiedene Lerninsel schaffen eine angenehme Atmosphäre. Statt einer Tafel, gibt es eine ganze Wand, die mit einer speziellen Tapete bearbeitet wurde, die magnetisch ist und auf der geschrieben werden kann. „Das ist wirklich ein sehr schickes Haus geworden, das nicht an ein vorübergehendes Gebäude erinnert“, sagte Reinhard Rolvering, Schulleiter des Gymnasiums Neubiberg.

Gebäude wird nach Putzbrunn versetzt

Drei Jahre soll der Modulbau in Neubiberg stehen bleiben. In den Sommerferien 2025 soll das Gebäude abgebaut und in Putzbrunn, voraussichtlich an der Münchner Straße, wieder aufgebaut werden. Der Neubau des Gymnasiums wird erst im darauffolgenden Schuljahr 2026/2027 fertiggestellt. „Das ist natürlich schon ein strammer Zeitplan. Sechs Wochen für den Umzug sind nicht gerade viel. ich bin jedoch sehr zuversichtlich“, sagte Czerny. Auch Putzbrunns Bürgermeister Edwin Klostermeier überzeugt das Holzmodulgebäude. „Wenn ich das Haus so sehe, möchte ich fast sagen, dass wir uns schon darauf freuen, wenn das Gebäude zu uns in die Gemeinde kommt“, sagte er.