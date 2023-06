Neubibergs Millionen teures Ausweichquartier

Von: Harald Hettich

Weit mehr als eine Kurzzeit-Lösung ist das Rathausprovisorium am Bahnhofsplatz. Den Mietvertrag musste die Gemeinde jetzt verlängern – eine teure Angelegenheit. © Harald Hettich

Wegen Verzögerungen auf der Rathaus-Baustelle muss Neubiberg den Mietvertrag für das Übergangsquartier der Verwaltung verlängern. Und das wird ganz schön teuer.

Neubiberg – Endlich rollt der Betrieb auf der Neubiberger Großbaustelle am Rathausplatz. Während die Arbeiten für den neuen Rathauskomplex mit Sanierung des Altbaus und neuem Erweiterungsbau jetzt gut vorankommen, stellen sich ob der rund 15-monatigen Verzögerung des Baubeginns weitere Kostenherausforderungen – womöglich sogar im Millionen-Bereich. Weil das Projekt aufgrund vieler planerischer und logistischer Verzögerungen sowie politischer Diskussionen nicht wie geplant im Frühjahr 2021, sondern eben erst im letzten Herbst vom Stapel lief, wird sich logischerweise auch die Fertigstellung verzögern. Folge: Der Ende April diesen Jahres ausgelaufene Fünfjahres-Mietvertrag der Gemeinde für die notwendigen Ausweich- Büroflächen am Bahnhofsplatz 3 musste jetzt verlängert werden, um den Verwaltungsalltag weiter zu stemmen.

Mietvertrag bis September 2025 verlängert

Ob der Faktenlage und Notwendigkeit gab es im Gemeinderat einmütige Zustimmung und keinen Diskussionsbedarf. Denn nach Einschätzung von Verwaltung und Ratsgremium kann selbst eine verzögerte Fertigstellung bis zum 30. April 2025 derzeit „nicht gewährleistet werden“.

Die Laufzeit fürs teure Mietobjekt am Bahnhof wurde nach Gesprächen mit dem Vermieter notgedrungen zumindest um rund zweieinhalb Jahre bis 30. September 2025 fest verlängert. Sollte sich die Rathaus-Baustelle noch länger hinziehen, wurden sogar noch zwei jeweils halbjährige Verlängerungsoptionen bis Ende September 2026 in den neuen Vertrag aufgenommen.

Kosten könnten im siebenstelligen Bereich liegen

Die Kosten könnten sich damit sogar siebenstellig entwickeln. Denn die von der Gemeinde vor fünf Jahren angemieteten Funktions- und Tiefgaragenflächen, Technikräume und Außenflächen summieren sich auf gut 1300 Quadratmeter in zwei Obergeschossen des Geschäftshauses am Bahnhof. Rechnet man den aktuellen monatlichen Mietzins, der sich nach Gemeindeangaben bei derzeit gut 24 250 Euro einpendelt auf weiter mögliche 3,5 Jahre hoch, kratzt diese Investition an der Eine-Million-Euro-Marke. Insgesamt ist das Projekt Rathaus derzeit mit rund 22,8 Millionen Euro veranschlagt und eingepreist.

Der stellvertretende Neubiberger Hauptamtsleiter Robert Thonicke hofft, die weiteren Verlängerungsoptionen nicht nutzen zu müssen. Teuer wird’s dennoch, ganze Abteilungen von Finanzverwaltung bis Ordnungsamt, sowie für Bau, Planung, Umwelt und Kultur brauchen derzeit noch das Raumangebot am Bahnhof. Damit der Betrieb trotz Baustelle rollt.