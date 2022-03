Neubiberg ringt um das Verhältnis zu seiner russischen Städtepartnerschaft

Von: Charlotte Borst

Rechts im Bild ist das Wappen der Partnerstadt Tschernogolowka zu sehen, in der Mitte Neubiberg, links Ablon Sur Seine. © Gemeinde

Neubiberg – In Neubiberg hat man sich in den vergangenen Woche viele Gedanken über die Städtepartnschaft mit Tschernogolowka und das anstehende Jubiläum gemacht. Bei aller Distanz zu Russland, gibt es weiterhin in Neubiberg eine Offenheit für die russischen Freunde.

Zwei Wappen rahmen das Neubiberger Hoheitszeichen an der Fassade des Rathauses ein: das Wahrzeichen der russischen Partnerstadt Tschernogolowka und das Wappen der französischen Gemeinde Ablon Sur Seine. Und so soll es bleiben. Die Wappen stehen als Symbol für Neubibergs Beziehungen zu seinen Partnerstädten. Zwar lässt Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) keinen Zweifel an seiner Verurteilung der russischen Kriegshandlungen und seiner Solidarität mit der Ukraine. Dennoch hält er an der Partnerschaft fest, sie werde nicht ausgesetzt, betont er: „Die Zelte ganz abzubrechen, wäre falsch. Zwischenmenschlich geht es weiter.“

Unterscheiden zwischen politischer und zwischenmenschlicher Ebene

Pardeller unterscheidet zwischen einer politischen und einer persönlichen Ebene. Bei aller Distanz zu Russland, gibt es weiterhin in Neubiberg eine Offenheit für die russischen Freunde. „In Zukunft muss es ja auch wieder Frieden geben und Dialog“, sagt Pardeller, „gerade für den Austausch ist so eine Partnerschaft doch Gold wert.“ Doch offizielle Besuche und Treffen mit den russischen Freunden aus Tschernogolowka wird es vorerst nicht geben. Das Jubiläum der 30-jährigen Städtepartnerschaft, das im Mai mit Veranstaltungen in Neubiberg anberaumt war – sogar eine Veranstaltung mit der russischen Generalkonsulin war angedacht – ist abgesagt. „An Feiern ist gerade kein Gedanke“, sagt Bürgermeister Pardeller. „Auch aus unserem geplanten Gegenbesuch im Herbst wird wohl vorerst nichts werden.“

Pardeller: Im Austausch bleiben

Seit Tagen wurde im Rathaus, im Partnerschaftsverein und im Ort über die das Verhältnis zu Tschernogolowka diskutiert und um eine Position gerungen: „Es gab verschiedene legitime Positionen“, sagt Pardeller, bis hin zu der Ansicht, man sollte die Partnerschaft aufkündigen. Das sieht der Bürgermeister anders, er möchte an der Partnerschaft festhalten, er habe in vielen Gesprächen mit Bürgern Rückhalt für diese Haltung bekommen.

Pardeller, der seit Mai 2020 im Bürgermeisteramt ist, war selbst noch nicht in Tschernogolowka. Insgesamt hätten die Bürger in den vergangenen zwei Jahren weniger Austausch gehabt. „Corona hat uns die Partnerschaft etwas erschwert, besuchen konnten wir uns seit 2020 nicht.“ Nur Online-Treffen habe es gegeben. So auch unlängst, als er gemeinsam mit Rainer Höcherl vom Partnerschaftsverein den russischen Freunden erklärte, warum sie die Aktivitäten für das Jubiläum absagten. „Wir erklärten, wie sehr uns der Krieg schockiert. Wir hatten auch den Eindruck, dass unsere russischen Partner nicht alle Informationen haben, die wir mitbekommen.“ Dennoch sei es ihm wichtig, die Kommunikation aufrecht zu erhalten. „Es gibt viele private Freundschaften zwischen Familien aus Neubiberg und Tschernogolowka, die Leute bleiben auch dran. Das sind ja jetzt nicht alles schlechte Menschen in Russland.“ Vielleicht gebe es auch irgendwann die Möglichkeit, über die verschiedenen Sichtweisen auf den Krieg in der Ukraine ins Gespräch zu kommen, meint Pardeller. „Mir schwebt eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der Bundeswehruniversität vor, da gibt es ja ausgewiesene Experten.“

