Sanieren oder nicht? Hitzige Diskussion um Neubibergs Herzmeile

Von: Harald Hettich

Nadelöhr: Die Hauptstraße im Bereich von Bahnübergang und Lindenallee soll saniert werden. Im Gemeinderat gab es dafür ein geteiltes Echo. Jetzt sollen die Experten ran. © Harald Hettich

Eigentlich geht es nur um ein kurzes Trassenstück zwischen dem Bahnübergang und der Lindenallee. Doch es ist die Herzmeile Neubibergs, über deren Sanierung der Neubiberger Gemeinderat zuletzt kontrovers diskutierte.

Neubiberg - Derart auseinander gingen die Meinungen im Rat angesichts der Kosten von rund 340 000 Euro, dass in der kommenden Sitzung erneut diskutiert werden muss. Was die einen im Rat für dringend geboten hielten angesichts eines schlechten Straßenzustandes, sahen die anderen als Flickschusterei. Am Ende verständigte man sich, einen kompetenten Planer einzuladen und die schwierige Thematik dann erneut auszuloten.

Baustellen-Lastwagen könnten Straße wieder beschädigen

Es geht nur auf den ersten Blick nur um die Hauptstraße. Zu berücksichtigen sind eben auch die baulichen Großprojekte wie Rathausneubau und Seniorenzentrum in direkter Nähe. Dazu steht seit gefühlten Ewigkeiten die Frage im Raum, ob, wann und wie der Bahnübergang per Unter-, Überführung oder sonst wie für den Auto-Verkehr entlang der Hauptstraße doch noch barrierefrei ausgestaltet wird. Warum jetzt viel Geld in eine Sanierung stecken, wenn der Lkw-Verkehr demnächst zu den Baustellen rollt. „Die werden nicht alle mit dem Schubkarren kommen“, betonte Kilian Körner (Grüne). Er gehörte zu den Kritikern der geplanten Sanierung. „Sind 340 000 Euro gut investiert, wenn sich im Zuge dessen die Situation für Radfahrer vor Ort nicht verbessert?“ fragte Körner. Fraktionskollegin Lucia Kott legte nach. „Es braucht die Mobilitätswende“. Wenn derart viel Geld in die Hand genommen werde, dann könne man „nicht einfach dem Erhalt des status quo zustimmen“.

Sicherheit gefährdet

Eine andere Ansicht hatte Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU). „Es schaut dort wild aus – Problem ist, dass die Straße deshalb verpflichtend zu sanieren ist.“ Anders könne die Sicherheit vor Ort angesichts der Betonkrater nicht gewährleistet werden. Man dürfe hier nicht zaudern, meinte Volker Buck (SPD). „Es ist doch nicht abzusehen, wann die große Lösung Bahnübergang kommt“. Darauf könne man nicht warten. Hartmut Lilge (CSU) versuchte es mit einem Kompromiss. Er schlug ein aus seiner Sicht „kostengünstigeres Modell einer provisorischen Sanierung“ vor. Man müsse kostensparend agieren. „Es kann nicht sein, dass wir jetzt 340 000 Euro ausgeben und nach den großen Baustellen fangen wir wieder an“.

Bauamtschef Christian Einzmann mochte die Aufregung nicht teilen. „Das ist eine auf vier bis sechs Wochen begrenzte Maßnahme“. Der Verkehrsfluss bleibe während der gesamten Projektphase aufrecht erhalten. Zumal der Südbereich schon abgearbeitet sei.

Sorge vor Verkehrschaos

Einige Sorgenfalten blieben. Tobias Thalhammer (CSU) hatte „Angst vor einem Verkehrschaos“. Die Vorlage der Verwaltung lese sich „viel zu positiv“. Seine Parteikollegin Eva-Nicola Gehringer hielt dagegen. „Die Debatte erschließt sich mir nicht. Wir werden in den kommenden Jahren immer wieder Großbaustellen haben.“ Neubiberg wachse – und damit auch die Baustellen. Es mache keinen Sinn, entlang dieses gefährlichen Abschnittes jetzt nicht zu sanieren.

Michael Weigle (FDP) sah die Diskussion in einer Sackgasse. „Heute nicht entscheiden und einen Fachplaner in die nächste Sitzung einladen“, lautete sein Credo. Dafür gab es einstimmig grünes Licht.