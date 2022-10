Anreiz zum Umrüsten: Neubiberg schnürt 450 000 Euro Klima-Förderpaket

Von: Harald Hettich

Wer in Neubiberg seine Gebäude energetisch umrüstet, der kann bei der Gemeinde Fördergelder beantragen. © Symbolfoto: dpa/Armin Weigel

Wer in Neubiberg sein Haus energetisch umrüstet, der kann bei der Gemeinde Fördergelder beantragen. Der Gemeinderat bestätigte jetzt das Votum des Hauptausschusses, die Fördersummen für das laufende Jahr von einst 250 000 Euro wegen der sehr starken Nachfrage auf 450 000 Euro zu erhöhen.

Neubiberg - Wie im Ausschuss stimmte auch im Rat Michael Weigle (FDP) zusammen mit Lukas Jochum (USU) gegen das Gesamtpaket. Weigles Kompromissvorschlag, für neu eingehende Einträge eine Förderhöchstgrenze von 60 Prozent pro Maßnahme festzuzurren, wurde mehrheitlich abgelehnt. Weigles Einschätzung, die Maßnahme sei „in der derzeitigen Situation nicht zweckerfüllend, weil sie nicht zu neuen Projekten anregt, sondern bereits laufende Maßnahmen subventioniert“, drang nicht durch. Auch sein Ansatz, die fehlende Verfügbarkeit von Material und Handwerkern sei das Problem, verfing nicht.

CSU-Rat: „Es ist doch Geld übrig“

So sprach sich etwa CSU-Finanzreferent Hartmut Lilge für die erweiterte und volle Bezuschussung aller Projekte aus der 2022er-Anwartschaftsliste aus. „Es ist doch Geld übrig“, betonte der Christsoziale mit Blick auf die im Haushalt für das laufende Geschäftsjahr vorgesehenen Mittel für die neue LED-Straßenbeleuchtung. Diese Umrüstung könne erst ab 2023 vollzogen werden – die hier eingesparten Finanzmittel seien verfügbar.

Mit Reiner Höcherl (FW) war er sich einig, das Förderprogramm in diesem Umfang erst einmal auf das laufende Geschäftsjahr zu begrenzen. „Jetzt müssen wir all die Bürger unterstützen, die erst spät Beratungsgespräche für die energetische Umrüstung bekommen und willens sind, dies auch zu tun“, bekannte Höcherl. Im nächsten Jahr werde ohnehin wieder neu über kommende Fördersätze verhandelt.

Kritik von Initiative

„Die Klimakrise lässt keinen Spielraum mehr. Nehmen Sie sich und Ihre Politik ernst und zeigen Sie den Bürgerinnen und Bürgern, dass Sie es ernst meinen“, forderte Annika Gehrmann als eine Sprecherin der Neubiberger Initiative „Klimaneutral 2035“ bei ihrer Wortmeldung im Rat bereits vor der Abstimmung zum Förderpaket. Während die Initiative gut für eine Klimaneutralität 2035 eintritt, hatte der Gemeinderat vor einem Jahr noch die Zielmarke 2040 festgezurrt. Zwar lobte Gehrmann das erweiterte Förderprogramm. Doch es wurde deutlich, dass die Initiative mehr will. „Früher wäre besser“, so Gehrmann.

Unzufrieden sind Gehrmann und ihr Initiativkollege Christian Ellerhold vom Tempo der Vorbereitungen. Viele auch kommunale Maßnahmen befänden sich erst in der Ausschreibungsphase. Allein sechs Monate dauere eine solche Bewilligung. „Ein Grund für die zeitlichen Verzögerungen sind womöglich viele Personalwechsel im Umweltamt“, kritisiert die Initiative. „Kein Projekt wurde bislang wirklich begonnen“, rügen sie.

Recht und Zwänge

Kritik, die Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) in Gänze so nicht gelten lassen wollte. Man stehe im Landkreis mit einem Förderumfang von fast 500 000 Euro allein in diesem Jahr „ganz weit oben“. Auch wolle man bei den kommunalen Gebäuden „ohnehin schon ab 2030 klimaneutral sein. Zu beachten sei, dass Neubiberg bei alternativen Energieformen wie etwa der Fernwärme in Abhängigkeit „besonders von der Stadt München steht“. Zudem seien baurechtliche Vorgaben bei den Projekten eben „zwingend einzuhalten“. Dennoch bleiben Forderungen wie jene von Bürgerseite aus der gut besuchten Sitzung. „Mehr E-Mobilität mit mehr Betankungsmöglichkeiten“, forderte ein Bürger. „Wir haben das Thema fest auf der Agenda“, versprach Pardeller.