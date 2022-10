Trotz Elternprotest: Schulsprengel in Neubiberg wird geändert, um Nachbarschule vor dem Aus zu retten

Beschluss

Von Harald Hettich schließen

Der Neubiberger Gemeinderat hat in einer Sondersitzung den Weg frei gemacht zu einer im Vorfeld durchaus umstrittenen Änderung des Schulsprengels für seine beiden Grundschulen in Neubiberg und Unterbiberg.

Neubiberg - Damit werden nun mehr Kinder aus mehr Wohnstraßen westlich des Bahnlinie auf die Grundschule Unterbiberg gehen und einen längeren Schulweg von rund 2,5 Kilometer haben.

Hintergrund: Die Neubiberger Schule am Rathausplatz platzt nach Aussage von Elternvertretern und Schulleitung aus allen Nähten, während gleichzeitig jene in Unterbiberg trotz vieler Gastschüler auch aus dem Münchner Randgürtel unter ihrer möglichen Dreizügigkeit pro Klassenstufe bleibt. Damit ist die Schule im heutigen Zuschnitt und gerade auch die für viele berufstätige Eltern so wichtige Nachmittagsbetreuung vor Ort bestandsgefährdet.

Schulsprengel für Grundschule in Unterbiberg um acht Straßen erweitert

Das staatliche Schulamt hatte zuletzt mit Nachdruck eine Änderung des aktuellen Zuschnittes gefordert. Der Gemeinderat votierte nach umfangreichen Beratungen gegen die beiden Stimmen von Kilian Körner und Jürgen Leinweber (Grüne) schließlich für das neue Konstrukt.

+ Überlastet ist die Grundschule am Neubiberger Rathausplatz seit längerem. Die Sporthalle rechts ist nur einfach - und wenn das Wetter nicht gut ist, muss auch Sportunterricht in den Klassenzimmern stattfinden. © Harald Hettich

Dabei ist im Detail vorgesehen, den Schulsprengel für die Grundschule in Unterbiberg um acht Straßen zu erweitern: Neben der Äußeren Hauptstraße, dem Bürgermeister-Schneider-Weg, der Ilm-, Isar-, Lech- und Mangfallstraße gehören auch der Pfarrer-Sickinger-Weg und die Professor-Messerschmitt-Straße dazu und werden aus dem Neubiberger Gebiet herausgelöst.

Ziel ist aus Sicht der Gemeinde, „eine deutlich ausgewogenere Schülerzahl auf beide Schulen“ zu verteilen. Dabei gilt Bestandsschutz. Es werden keine aktuellen Schüler umziehen müssen, wie Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) versicherte. Auch Geschwisterkinder sollen in die gleiche Schule gehen können.

Petition gestartet

Dennoch hatte es im Vorfeld heftig Kritik gehagelt. Mit einer Petition hatten erboste Bürger in der vergangenen Woche versucht, auf den Beschluss einzuwirken. Initiator Johannes Schießer forderte darin „Alternativen“ zur vorgelegten Beschlussfassung, eine genau fixierte „Laufzeit“ der vorgelegten Anpassung und eine Erörterung der Zumutbarkeit. Besonders Sicherheit und Kosten für den künftigen Schulweg standen im Fokus. Schießer kritisierte, man habe die Eltern nicht frühzeitig über die geplante Sprengeländerung informiert. Der Bürgermeister sagte den Eltern eine zeitnahe Informationsveranstaltung zu.

Die neue Regelung soll bis zur Fertigstellung der rund 100 Wohneinheiten auf dem Grundstück an der Äußeren Hauptstraße voraussichtlich 2026/27 und einer zeitlich noch nicht planbaren Bebauung weiterer Gebiete nördlich der Zwergerstraße gelten. Bei der damaligen Bedarfsplanung für die 2015 eröffnete Grundschule Unterbiberg war man von anderen Bebauungszahlen ausgegangen.

Applaus für Schulleiterin

„Für unsere wunderbare Schule geht es ums Überleben“, fasste Unterbibergs Schulleiterin Christiane Bussert zusammen. Ohne Sprengeländerung werde die Unterbelegung an ihrer Schule zumindest zu einem Verlust der Ganztagsklassen führen – entsprechender Ersatz müsse dann an der ohnehin überstrapazierten Neubiberger Schule geschaffen werden. Schließlich besteht ab 2026 ein gesetzlicher Anspruch der Eltern auf Ganztagsbetreuung. Auch zahlreiche Eltern aus Unterbiberg schlossen sich mit Applaus den Ausführungen Busserts an.

Sport im Klassenraum

Vanessa Weihbrecht vom Elternbeirat in Neubiberg schilderte die aktuellen Nöte dort. „Es gibt bereits keine freien Räume mehr. Während Unterbiberg über eine Zweifachturnhalle verfügt, gibt es die in Neubiberg nur einfach – Sportunterricht findet zum Teil im Klassenzimmer statt“. Auch die Kritik mancher Eltern an künftig langen Wegen teilte sie nicht. „Es ist halt nicht immer gegeben, an der nächstgelegenen Grundschule unterzukommen.“ Umso wichtiger sei die Neuverteilung, wenn demnächst auch ukrainische Kinder auf die Klassen verteilt werden. Immerhin würden diese nicht dem Sprengel zugerechnet, versicherte der Bürgermeister. „Nach Zusage von Landrat Christoph Göbel sollen diese auf Schulen in den Gemeinden der Region verteilt werden“.

Die Sorgen der Eltern wegen des Schulwegs nahmen Pardeller und Ordnungsamtsleiterin Rita Burkhard ernst. Sollte die Bus-Linie 211 nicht reichen, werde die Gemeinde eine eigene Verbindung zwischen Neubiberg und der Grundschule Unterbiberg etablieren.