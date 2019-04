Jubiläum eines Schandflecks

Seit zehn Jahren steht der DB Store in Neubiberg leer

Formulierungen wie „bald“, „zeitnah“ oder „noch in diesem Jahr“ sind dehnbare Zeitangaben. Vor allem, wenn sie von der Deutschen Bahn kommen und deren Service Store in Neubiberg betreffen: Der Glaspalast steht seit 2009 leer, obwohl er in den vergangenen zehn Jahren zigfach hätte wiedereröffnet werden sollen.