22-Millionen-Euro-Projekt: Startschuss fürs neue Neubiberger Rathaus

Von: Harald Hettich

So soll es aussehen: Das alte und jetzt zu sanierende Rathaus sowie der Neubau weiter südöstlich werden durch einen Gang verbunden sein. © Repro: Harald Hettich

Der erste Spatenstich für das neue Neubiberger Rathaus ist endlich vollbracht. Dabei stand das Megaprojekt sogar beinahe mal auf der Kippe.

Neubiberg - Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) und alle am Großprojekt Beteiligten aus Gemeinderat, Bauverwaltung, Architekt und der Projektsteuerer durften den Spaten in den Boden rammen. Derzeit laufen bereits die Abrissarbeiten des alten Feuerwehrgerätehauses, das dem Neubau weichen muss. Der Ort für den symbolischen Spatenstich vor dem Altbau war passend. Schließlich wird auch das alte Rathaus umfangreich saniert.

Fertigstellung für 2024 geplant

Nach aktuellen Planungen soll das Gesamtprojekt, das rund 22,8 Millionen Euro kostet, Ende 2024 fertiggestellt sein. „Ich sage jetzt aber lieber nicht, wann das Projekt tatsächlich fertiggestellt sein wird“, räumte Architekt Jan Speen ein. Denn zu unsicher sei momentan die Lage in der Welt und damit auch in der Baubranche. Spreen und seine Mitarbeiter ebenso wie Projektsteuerer Ferdinand Weiß hatten in den vergangenen Jahren auch schon zu oft Rückschläge erlebt und bleiben lieber vorsichtig.

Ein langer Weg mit Hindernissen

Seit dem Grundsatzbeschluss und dem Realisierungswettbewerb 2018, den Spreen gewann, musste manch Hindernis überwunden werden. Das Veto des Gemeinderates vom zu überdimensionierten und zu teuren Neubau mündeten 2019 erst einmal in eine Ablehnung des Vorentwurfs. Abgespeckt nahm das Projekt ab 2020 wieder Fahrt auf.

Setzen den symbolischen Spatenstich: (v.l.) Projektsteuerer Ferdinand Weiß, Architekten Angela und Jan Spreen, Bürgermeister Thomas Pardeller, Dritter Bürgermeister Reiner Höcherl und die kommissarische Bauamtsleiterin Cornelia Stöberl. © Harald Hettich

Im Juli des Vorjahres war der jetzt gültige Plan dann in trockenen Tüchern. „Wir haben die Tiefgaragenplätze von anfangs über 100 geplanten auf 30 abgespeckt“, nannte der Rathauschef Beispiele für den neuen Weg. Dazu wurde nachhaltiger geplant als zunächst vorgesehen. Die Massiv-Holz-Stahl-Hybridbauweise sei laut Pardeller. „nachhaltig und zukunftsgerichtet mit viel Photovoltaik auf dem Dach“. Über die Hälfte am sonst notwendigen Betonbedarf könne man so einsparen, lobte auch Spreen.

Beide Gebäude sind miteinander verbunden

Optisch kann das neue Ensemble schon am Reißbrett punkten. Der sanierte Altbau ist nach Osten hin durch einen eingeschossigen Foyer-Trakt mit dem Neubau direkt verbunden, der sich nach Süden hin um ein weiteres Stockwerk erhöht. „Beide Baukörper symbolisieren so, dass sie zusammengehören“, betonte der Architekt. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das auch menschlich offenbar trägt. „Der Gemeinderat ist mir in der ganzen Planungsphase fast ans Herz gewachsen“, zeigte sich der Architekt angesichts vieler, oft stundenlanger und nicht immer freudvoller Vorort-Termine fast schon ironisch. Insgesamt aber war Spreen voll des Lobes. „Es war anstrengend, aber wir haben ein gutes Ergebnis.“

Moderne Arbeitsplätze

Bürgermeister Thomas Pardeller gab sich fast schon pathetisch, als er sagte: „Wir können nicht in die Zukunft schauen, aber sie bauen.“ Das sei hier planerisch umgesetzt worden. „Moderne und zeitgemäße Arbeitsplätze werden hier geschaffen“, befand er. Es sei ein großer Vorteil, dass nach der Zeit der gegenwärtigen Auslagerung von Abteilungen am Bahnhof und im Haus für Weiterbildung künftig wieder alles zentral im neuen und auch im sanierten Rathaus vereint sei.

Noch im August werden die Baumaßnahmen mit dem Aushub und dem Beginn der Sanierung im Altbaubereich fortgesetzt. Im November soll der Rohbau starten. Der Beginn für den Holzbau ist für Juni 2023 avisiert. „Es ist noch ein langer Weg“, lautet das Fazit des Baufachmannes Spreen.