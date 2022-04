Verdienstkreuz für den Anwalt der Steuerzahler

Von: Harald Hettich

Ehrung: Kerstin Schreyer, damals noch Verkehrsministerin, überreicht Michael Jäger das Verdienstkreuz am Bande samt Urkunde. © privat

Michael Jäger aus Neubiberg ist Finanz- und Steuerexperte aus Leidenschaft. Mit seinem Wissen setzt er sich seit Jahren als Vizepräsident beim Steuerzahlerbund für die Interessen der Steuerzahler ein. Jetzt wurde der 59-Jährige für sein Engagement mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt - ein Interview.

Herr Jäger, welche Bedeutung hat diese Auszeichnung für Sie?

Sie ist eine ganz besondere Auszeichnung, die einen stolz macht. Man empfindet große Freude und Ehre, weil es ja untrennbar mit dem zu tun hat, was man jahrzehntelang gemacht hat. Ich war schon überrascht, als ich Post des Ministerpräsidenten erhielt – der mir übrigens auch persönlich gratulierte.

Ihre Vielzahl an Aufgaben, Positionen und Tätigkeiten sprengt ja jeden Rahmen. Welche waren und sind die wichtigsten Aspekte ihres Schaffens während der vergangenen Jahrzehnte?

Die Arbeit beim Bund der Steuerzahler war schon der Auslöser für alles. Nach dem BWL-Studium in München hatte ich unter Präsident Rolf von Hohenthau 1991 eine Stelle als Vorstandsassistent angetreten. Eigentlich wollte ich nur zwei Jahre bleiben – und bin heute nach 30 Jahren immer noch dort. Ich habe durch meine unterschiedlichen Tätigkeiten viel erlebt und viel kennengelernt. Da gibt es auch Sachen, die mich betroffen und wütend machen. Dass etwa Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, im Alter vor dem Nichts stehen, ist für mich inakzeptabel. Deshalb engagiere ich mich auch im Verein „LichtBlick Seniorenhilfe“, der unverschuldet in Not geratenen Rentnern hilft.

Für viele ist die Steuererklärung allein schon ein Schreckgespenst. Welche Faszination üben Steuern und Finanzen auf Sie aus?

Mein Vater war Unternehmer mit Leib und Seele. Den älteren Leuten in der Region ist der „Brennstoffvertrieb Jäger“ sicher noch ein Begriff. Schon als kleiner Bub war ich öfter im Betrieb und habe sehr früh erfahren, was es heißt, Unternehmer zu sein. Nach dem leider frühen Tod meines Vaters wurde ich bereits mit knapp 20 Jahren Gesellschafter im Betrieb. Mein Studium sowie eigene unternehmerische Erfahrungen haben mich dann für das Thema Steuern endgültig sensibilisiert. Wir brauchen einfach Steuern, damit der Staat seine Aufgaben auch finanzieren kann. Gleichzeitig sollte dieser Staat seinen Menschen aber auch bitte genug Geld zum Leben lassen. Hast Du Erfolg als junger Unternehmer, kommt sofort das Finanzamt mit den unterschiedlichsten Forderungen von Nach- bis Vorauszahlungen. Da hat man schon zu schlucken. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das macht mich dann aber auch kämpferisch. Insofern habe ich beim Steuerzahlerbund eine echte Heimat gefunden. Ich habe das Privileg, mich für alle Steuerzahler einsetzen zu dürfen. Mir macht diese Arbeit wirklich Freude.

Sie waren von 2009 bis 2020 auch für die CSU im Neubiberger Gemeinderat. Wie haben Sie diese Aufgabe erlebt?

Ich kam dazu wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte mich zu verschiedenen Themen im Ort immer wieder kritisch zu Wort gemeldet. Von der CSU wurde ich schließlich angesprochen, doch selbst zu kandidieren. Unternehmerthemen, Fragen der Ansiedlung und der Arbeitsplätze vor Ort, Infrastruktur und Bürokratieabbau sowie natürlich die Gewerbesteuern. Das waren und sind meine Schwerpunktthemen. Es gibt aber mit Blick auf Neubiberg auch Unerreichtes. Den Bau einer Bahnunterführung an der Hauptstraße habe ich in meiner aktiven Zeit leider nicht erreicht.

Was treibt Sie noch um, was haben Sie noch alles vor?

Ich engagiere mich für Dinge und Themen, die mir wichtig sind. Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit sowie Eigenverantwortung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind mir wichtig. Mein Vater war als junger Bub in russischer Gefangenschaft, was letztlich zu langem Leiden und seinem frühen Tod mit nur 52 Jahren führte. Mein Vater hat immer gesagt, wie wichtig Frieden und Freiheit sind. Das prägt einen natürlich. Der Krieg in der Ukraine führt uns diese Grundsätze mit aller Brutalität vor Augen. Dass ein Diktator wie Putin ein Land in Schutt und Asche legen kann, raubt mir den Schlaf und macht mich rasend. Auch wenn wir über Netzwerke Freunde und ganze Familien aus der Ukraine herausholen, weiß ich, dass das nie genug ist.

Bleibt da noch Zeit für die Familie?

Sie steht für mich über allem. Frau, drei Kinder und ein Hund, dazu diverse Ämter - da bleibt nicht mehr viel Zeit sonst. Allenfalls für meinen geliebten Handballsport. Mit bald 60 spiele ich nicht mehr selbst. Dazu reise ich gerne. „Wer rastet, der rostet“ ist mein Leitspruch.