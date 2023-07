Verkehrsrowdy provoziert Unfall auf A8

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Nötigung und fahrlässige Körperverletzung: So lauten die Vorwürfe gegen einen Verkehrsrowdy aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn.

Neubiberg – Jagdszenen und Rabaukentum auf der Autobahn: Mit einem provozierten Auffahrunfall, 16 000 Euro Sachschaden und einem Führerscheinentzug endete eine wilde Fahrt auf der A8 in der Ausfahrt Neubiberg.

Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen in einer Pressemitteilung berichtet, führte sich am Freitagmorgen ein 44-Jähriger aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn als Verkehrsrowdy auf. Mit seinem VW Multivan bedrängte der Mann zunächst eine 27-Jährige aus Vaterstetten, die mit ihrem BMW X1 auf der A8 in nördliche Richtung auf der linken Fahrspur unterwegs war, indem er sehr dicht auffuhr und die Lichthupe betätigte. Damit nötigte der 44-Jährige die Frau zunächst zum Fahrstreifenwechsel und erzwang einen Überholvorgang. Direkt im Anschluss daran setzte sich das sehr aggressive Verhalten des Verkehrsrowdys aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn aber fort, indem sich der 44-Jährige mit seinem Multivan unmittelbar vor die BMW-Fahrerin setzte und diese mehrfach ausbremste.

Eskalation in der Autobahnausfahrt

Als die 27-Jährige offensichtlich genug hatte von diesen waghalsigen Fahrmanövern, versuchte sie, durch Abfahren an der Anschlussstelle Neubiberg die Situation zu entspannen. Dies bemerkte der 44-Jährige jedoch und fuhr vor ihr ebenfalls an derselben Örtlichkeit von der Autobahn ab. Noch im Anschlussstellenbereich vollzog der Multivan-Fahrer laut Autobahnpolizei absichtlich eine Vollbremsung und provozierte so um 7.40 Uhr einen für die Vaterstettenerin unvermeidbaren Auffahrunfall.

Die Frau wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehrsrowdy und sein Beifahrer, sein jugendlicher Sohn, blieben unverletzt. Gesamtschaden: etwa 16 000 Euro, wobei der BMW X1 einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt.

Die Polizei beschlagnahmte noch vor Ort den Führerschein des 44-Jährigen. Gegen ihn wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der Nötigung und der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.