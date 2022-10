Wiederbelebung mit Wiedererkennung: Sanierte Turnhalle eingeweiht

Von: Carina Ottillinger

Teilen

Viel mehr Licht strömt jetzt in die sanierte Turnhalle des Gymnasiums. © ot

Die sanierte Turnhalle in Neubiberg wurde eingeweiht. Viele Elemente erinnern an die 1970er Jahre.

Neubiberg – Über zwei Jahre hat der Umbau der Turnhalle am Gymnasium Neubiberg gedauert. Die Schülerinnen Chiara, Charlotte und Sophie sind froh, dass diese Zeit vorbei ist: „Wir mussten immer mit dem Bus nach Unterbiberg oder Putzbrunn fahren. Dabei ist so viel Zeit verloren gegangen“. Auf die Frage, was an der Halle am tollsten ist, antworten alle drei einstimmig: „die Kletterwand“ und stürmen weiter zum Aufwärmen, weil gleich das Schüler-Lehrer-Turnier startet.

„Wir haben schon viele Turnhallen gebaut, aber diese hier war ein Spezialbau mit ganz neuen Anforderungen“, sagt Bernhard Peck, Architekt, der die sanierte Neubiberger Turnhalle des Gymnasiums mitentworfen hat.

Umbau kostet ca. 13,6 Millionen Euro

Die Sporthalle aus den 1970er Jahren war inzwischen marode. Die Belichtung war schlecht, fast schon eine düstere Stimmung. Jetzt ist die Halle eine offene und helle Konstruktion. Das Ziel war eine Wiederbelebung mit Wiedererkennungseffekt. Jeder soll erkennen, aus welcher Zeit die Halle stammt. Die Kanzel und die orangen Farbelemente erinnern deshalb noch an die 70er Jahre.

Die Grundkonstruktion der Halle konnte erhalten werden. Eine statische Prüfung versicherte den optimalen Zustand des Rohbaus. Insgesamt hat der Umbau circa 13,6 Millionen Euro gekostet. Damit wurden etwa 30 Prozent gegenüber einem kompletten Neubau eingespart.

„Unglaublich schön“

Bürgermeister Thomas Pardeller freut sich mit den Lehrern und Schülern. „Ich erinnere mich noch an meine Abiturprüfungen in diesen Hallen“, sagt Pardeller, „Vor allem vor dem Aspekt der Nachhaltigkeit, bin ich froh und stolz über diese neue Turnhalle. Es muss nicht immer gleich ein Neubau sein. Nachhaltig, ökologisch, wertvoll – hier ist es super gelungen, Mehrwert zu generieren“.

Schulleiter Reinhard Rolvering ist sehr froh über die Sanierung: „Die Turnhalle ist unglaublich schön geworden“. Es gebe viel mehr Platz, Geräteräume, und sogar eine Tribüne. „Jetzt können wir beim Basketball zuschauen, ohne uns die Ohren zuhalten zu müssen, weil es so laut ist“, sagt Bürgermeister Pardeller und lacht. Die Halle könne das Gymnasium außerdem für Schulfeste nutzen. Oder, so wie heute zur Einweihung, für Turniere.

Weitere Nachrichten aus Neubiberg und dem Landkreis München finden Sie hier.