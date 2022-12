Neubiberg will die Regenwassernutzung zusätzlich fördern

Zeit der Zisternen

Wer in Neubiberg künftig eine Regenwasser-Zisterne in den Garten baut, der bekommt von der Gemeinde einen ordentlichen Zuschuss.

Neubiberg – Die Gemeinde Neubiberg verfolgt ehrgeizige Klimaschutzziele. So will sie bis 2040 insgesamt und bereits 2030 entlang ihrer kommunalen Liegenschaften klimaneutral agieren. Einen weiteren wichtigen Förderschritt unternahmen jetzt die Mitglieder des Umweltausschusses. Das Gremium beschloss einstimmig, die Regenwasser-Nutzung und -einsparung der Neubiberger zusätzlich zu fördern.

Wer eine Regenwasser-Zisterne im eigenen Garten platziert, kann bis zu 500 Euro bei Anlagen von 0,5 bis 1,99 Kubikmetern und sogar bis 1300 Euro für größere Anlagen ab neun Kubikmetern an öffentlichen Geldern der Gemeinde einstreichen. Damit soll der Anreiz erhöht werden, Regenwasser im eigenen Garten nicht bloß versickern zu lassen.

Klimaschutzförderprogramm schon gut ausgebaut

Zuvor hatte die Gemeinde ihr eigenes Klimaschutzförderprogramm finanziell bereits deutlich ausgebaut – wegen der enormen Fördernachfrage der Bürger von 250 000 auf jetzt 450 000 Euro. Vor allem um den CO2-Ausstoß künftig deutlich zu minimieren, werden durch das Programm vorrangig Photovoltaik- und Wärmepumpen-Projekte der privaten Haushalte gefördert.

180 Anträge sind schon eingegangen

Das Programm kommt offenbar bestens an. Insgesamt sind nach Informationen von Barbara Linow vom Umweltamt bereits gut 180 Anträge eingegangen. Für den Rest des Jahres stehen nach ihren Angaben jetzt noch 30 000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Etwas drehen musste die Gemeinde wegen der vielen Antragsteller jetzt auch an der Förderschraube. Statt maximal mit 5000 Euro wird die Gemeinde Neuanträge zur Photovoltaik künftig nur noch mit höchstens 4200 Euro pro Projekt bezuschussen. Doch die Rechnung dürfte für die Privatinvestoren mit Blick auf die Sonnenkollektoren auch 2023 aufgehen. Weil der Bund den Photovoltaik-Ausbau noch lukrativer gestalten will, fällt für die Investoren beim Kauf einer Anlage ab 1. Januar keine Mehrwertsteuer an.

Dienst an der Umwelt

Wer seine Photovoltaikanlage aufs Dach schrauben will, zahlt netto gleich brutto. So lasse sich nach Ansicht der Rathausverwaltung und des Umweltausschusses auch die leichte Reduzierung der Fördermittel ganz gut verschmerzen. Und wer Regenwasser staut, hat ohnehin neben dem Dienst an der Umwelt und dem Klima auch finanziell mehr davon.