Zwei große Firmen bauen in Neubiberg ihren Standort aus

Von: Harald Hettich

Hier will mit der Firma Encavis Asset Management AG ein führender europäischer Produzent von Strom aus erneuerbaren Energiequellen seinen Firmensitz ausbauen und auf lange Sicht eine neue Zentrale errichten. © Harald Hettich

Zwei Firmen wollen in Neubiberg ihren Standort ausbauen. Der Gemeinderat stimmte zu und stärkt damit die Position der Gemeinde als Wirtschaftsstandort.

Neubiberg – Für ihre großen Projekte von Rathauserweiterung bis Neubau des Seniorenzentrums braucht die Gemeinde Neubiberg vor allem auch sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen. Deshalb will man etablierten oder sich neu ansiedelnden Unternehmen nach Möglichkeit auch die richtigen Rahmenbedingungen für deren Entwicklung bieten. Der Gemeinderat hat nun einstimmig zwei Bauprojekten an der Lilienthalstraße 7 in Unterbiberg und der Professor-Messerschmitt-Straße in Neubiberg zugestimmt. Zwei Firmen wollen hier ihren Gewerbestandort ausbauen. „Ein sehr gutes Signal“, sagte Neubibergs Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU).

Büros, Forschung und Produktion

Bei den Unternehmen handelt es sich einmal um die Firma Securetec, die vor allem Testverfahren für Drogenkonsum entwickelt und bereits in Unterbiberg ansässig ist. Das Unternehmen will auf einem Freigrundstück weiter östlich des heutigen Firmensitzes an der Lilienthalstraße 7 Flächen für Büros, Forschung, Produktion und Dienstleistung etablieren. Das wachsende Unternehmen braucht mehr Platz und will anstelle der heute noch angemieteten Flächen ein eigenes, repräsentatives Firmenareal errichten.

Nachdem das frühere Planungsziel, die entsprechenden Flächen für den großflächigen Einzelhandel auszuweisen, auch aus Sicht der Gemeinde „ohne Erfolg geblieben“ war, kommt die neue Widmung als „Sondergebiet Forschung und Dienstleistung“ der Gemeinde mehr als gelegen. Insgesamt sind vor Ort vier Vollgeschosse und auch einzelne Wohnungen möglich.

Stromproduzent plant Zentrale

Sensibel ist auch die Planung an der Professor-Messerschmitt-Straße in Neubiberg. Im Mittelpunkt steht hier der Gebäudekomplex auf Hausnummer 3. Hier will mit der Firma Encavis Asset Management AG ein führender europäischer Produzent von Strom aus erneuerbaren Energiequellen seinen Firmensitz ausbauen und auf lange Sicht eine neue Zentrale errichten. Die Gemeinde ist fest entschlossen, dem Unternehmen mehr Baurecht zu offerieren, um dieses am Ort zu halten. Das gegenwärtige Bürogebäude an der Planungsstätte ist zu eng geworden – weshalb Encavis auf dem nahen Parkdeck ein dreistöckiges Bürogebäude errichten will. Zudem soll auf dem Gelände an der Professor-Messerschmitt-Straße, das rund um den heutigen Firmensitz als Mischgebiet ausgewiesen ist, seitens des Grundeigentümers eine Bebauung mit Wohnungen und Büros entstehen.

Sorge wegen beengter Verkehrssituation

Bedenken gegen das Projekt äußerte im Vorfeld unter anderem die Polizei mit Blick auf die aktuell bereits „beengte Verkehrssituation“ beim schwierigen Parksuch- und Begegnungsverkehr entlang der schmalen Trasse. Die Gemeinde-Verwaltung räumt „entsprechende Beeinträchtigungen“ während der umfangreichen Bauphase zwar ein, will sich aber „mit dem Bauwerber im Vorfeld abstimmen, um die Behinderungen so gering wie möglich zu halten“. Der Spagat zwischen Wirtschaftswachstum und dabei ebenso ansteigenden Infrastrukturbelastungen wird jedenfalls kein leichter sein.