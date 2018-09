Neubibergs Initiative „Eltern behinderter Kinder“ hilft seit 1981 zusammen

Die Eltern-Initiative für behinderte Kinder in Neubiberg ist viel mehr als eine Selbsthilfegruppe - und das schon seit Jahrzehnten

Neubiberg – „Am Anfang fällst Du in ein Loch, es wirkt wie eine persönliche Kränkung“. Hiltrud Coqui aus Neubiberg spricht nicht um den heißen Brei herum, sondern formuliert die Dinge direkt. Schließlich ist Zeit kostbar im Leben einer engagierten Frau: Coqui hob den Arbeitskreis „Eltern behinderter Kinder“ nicht nur als Hauptinitiatorin aus der Taufe – sie leitet ihn seit den Anfangstagen 1981 mit ihrer Mitstreiterin Cornelia Scharnagl.

Hiltrud Coqui hat selbst drei Kinder. Zwei sind gesund, das mittlere schwerbehindert. „Die anfängliche Unsicherheit und das tiefe Traurigsein überwindet man am besten, wenn man etwas tut“, sagt Coqui. Anderen hat sie in den letzten gut dreieinhalb Jahrzehnten mit ihrem Wirken und dem ihrer Mitstreiter Halt und Perspektive gegeben. Aus der Selbsthilfegruppe betroffener Eltern ist längst ein lebendige Gemeinschaft geworden. Heuer im Frühjahr wurde die Initiative von der Neubiberger Arbeiterwohlfahrt mit dem neuen Sozialpreis ausgezeichnet.

Eine nachvollziehbare Entscheidung für ein langjähriges segensreiches Wirken im Zeichen echter Inklusion. 1981 waren auf Einladung des damaligen Bürgermeisters Josef Schneider erstmals Eltern behinderter Kinder aus dem Landkreis zusammengekommen. „Schnell haben wir festgestellt, welchen enormen Gesprächs- und Informationsbedarf wir haben“, erinnert sich die Vereinsgründerin. Es war die Zeit vor dem Internet. „Wir waren noch komplett auf uns allein gestellt“, umreißt sie die Probleme der Anfangszeit. Damals hatten sich die vorwiegend aus dem Landkreis München stammenden Familien zu lockeren Gesprächskreisen getroffen. Die Probleme waren so vielschichtig wie die unterschiedlichen Schwer-Behinderungen ihrer Kinder.

Heute sind 60 bis 70 Familien regelmäßig dabei. Die Beeinträchtigungen der Kinder und jungen Erwachsenen reichen von der Querschnittlähmung bis zum Down-Syndrom. Auch junge Menschen mit mehrfachen Handicaps sind dabei. Wie Hiltrud Coquis Tochter Sandra. Sie kam vor 39 Jahren mit einer Chromosomen-Translokation zur Welt. Die Folgen: Inkontinenz, undeutliche Sprache, Berührungsängste und geistige wie körperliche Defizite. „Es hilft aber nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und mit dem Schicksal zu hadern“, sagt Hiltrud Coqui.

Die Initiative wies auch ihr Zug um Zug den Weg. „Wir haben recht schnell auch Fachreferenten eingeladen, die uns über wichtige Betreuungs- und Therapieangebote intensiv informiert haben.“ Sandra bekam schließlich einen Platz im Münchner Augustinum, ist aber jede Woche daheim zu Besuch. Die Eltern-Initiative legt Wert auf ein breites Freizeitangebot für den Nachwuchs: Mit der festen Einrichtung des „Club Traumhaus“ bieten Unternehmungen mit Behinderten und Nicht-Behinderten vom Reitprojekt auf dem Ponyhof bis zum Fußballerlebnis in Unterhaching, von Tagesausflügen in die Region bis zum Disco-Abend an.

„Das alles ist ohne aktive Mitstreiter nicht zu schaffen“, betont Coqui. Derzeit sind es etwa ein Dutzend Ehrenamtlicher, die den harten Kern der Initiative bilden. Es dürften gerne mehr sein. Verändert habe sich viel im Laufe der Jahrzehnte. „Früher bin ich mit meiner Tochter wegen der vielen verletzenden, starrenden Blicke nicht gerne auf Spielplätze oder in die Öffentlichkeit gegangen“, erzählt Coqui. „Heute sind wir stark als Gruppe, wenn wir gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten erleben“. Gerade auch die Betreuenden hätten viel Selbstbewusstsein getankt.

Natürlich geht es für die Initiative auch ums Geld: „Ohne finanzielle Unterstützung hätten wir das alles nicht geschafft“, sagt Coqui. Die Gemeinde Neubiberg, der Landkreis sowie unterschiedliche private Sponsoren hätten so zum Erfolg des Projekts beigetragen.

In Vereinsform will man das Projekt auch künftig nicht gießen. „Die Selbsthilfegruppe zeichnet sich besonders durch die Freiwilligkeit und das Mitspracherecht aller und einen Zugang für alle aus“, erklärt die Gründerin. „Wir wollen keinen Verein, in dem der Vorstand alles bestimmt.“ Wichtig sei es, das Angebot in die Zukunft zu steuern. Denn auf dem Weg aus der Krise hilft vor allem das Miteinander. Damit die Eltern behinderter Kinder in Neubiberg und Umgebung sich mit ihren Fragen weiterhin nicht alleine fühlen.