Oscar-Nacht: Das Gymnasium Neubiberg in Gala-Stimmung

Die Lehrer und Schüler des Gymnasiums Neubiberg haben sich für ihre glamouröse Oscar-Nacht in Schale geworfen.

Neubiberg – „And the Oscar goes to: Frau Jacobsen!“. Die Lehrerin für Deutsch und Geschichte strahlt übers ganze Gesicht, als sie über den roten Teppich zur Bühne schreitet. Sie ist eine von 23 Preisträgern der Oscar-Nacht im Gymnasium Neubiberg. Nur alle vier Jahre findet das Großereignis statt, und das seit 2007. 500 Schüler in Gala-Kleidung feierten begeistert mit.

Wohl an die 60 Meter roten Teppich hatte das Organisationsteam im Vorfeld ausgerollt. Unzählige Ballons in Silber, Schwarz und Gold aufgeblasen und lange Tische geschmückt. „Wir hatten richtig zu tun, um in der Aula Ambiente zu schaffen“, erzählt Fabian Lehner. Der 15-Jährige ist Schülersprecher und einer der Initiatoren der Oscar-Nacht. Veranstalter ist die Schülermitverantwortung, kurz SMV. Etwa 1300 Schüler besuchen das Gymnasium in der Cramer-Klett-Straße.

+ Top gestylt und in Schale geworfen war das junge Publikum der Oscar-Nacht am Gymnasium Neubiberg. © Kathrin Kohnke

„Wir wollen mit der Veranstaltung einfach vom Schulalltag ablenken und Spaß haben“, sagt Fabian darüber, weshalb sich das Team so viel Mühe für den Abend macht. Rund 70 Schüler krempelten dafür seit Dezember die Ärmel hoch. „Wir haben etwa 5050 Euro an Sponsoren- und Eintrittsgeldern gesammelt“, erzählt der Schülersprecher. Gemeinsam mit Valeria Forshayt und Timke Klinker führt er später durch den Abend.

Mitten im Gala-Publikum auch Schulleiter Reinhard Rolvering. „Es ist schön zu sehen, wie gern die Schüler gerade ins Gymnasium strömen“, sagt der Direx und lacht. Er sei sehr stolz auf die jungen Leute, die das Event so verantwortungsbewusst gestemmt hätten. Cocktails, Gala-Buffet und ein Fotoshooting sorgen für Glamour am Abend.

Die rund 500 Teenager geben ein schmuckes Bild ab: Mädchen in Glitzeroutfits und High Heels, Jungs in Anzug mit Fliege. Nicht alle, aber die meisten. Das Programm: ambitioniert und fast vier Stunden lang. Mit Pause freilich. Für die Unterhaltung sorgen gleich drei Bands, eine Zaubershow und Gesang. Etwa von der ehemaligen Schülerin Janina Beyerlein (18), die es 2017 bis ins Finale der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ schaffte. Eine Techno-Nummer setzen die „Little Puppets“ drauf, die Turnierformation des TSC Ottobrunn.

+ Bestangezogene Lehrerin: Daniela Jacobsen räumte einen Oscar ab. © Kathrin Kohnke

Begeistert beklatschte das Publikum die Preisträger. „Wir haben im Vorfeld über 1000 Stimmen in den einzelnen Kategorien auszählen müssen“, erklärt Fabian Lehner das Prozedere. Vom attraktivsten Schüler bis hin zum lustigsten. Auch Lehrer wurden geehrt. Gleich drei Mal ging Christopher Müller über den roten Teppich. Die Trophäe bekam der beliebte Lehrer (Chemie, Erdkunde, Medienpädagogik) als lustigster und aktivster Pädagoge. Mit Kollegin Stefanie Will gäbe er zudem das hübschestes Pärchen ab – zumindest in der Vorstellung der Schüler. Studienrätin Daniela Jacobson indessen ist am besten gekleidet. Dafür gab es die Trophäe. „Eine besondere Ehre für mich. Es freut mich, dass man so wahrgenommen wird“, sagt sie. Der Oscar kekomme einen Ehrenplatz. Aber auch Fabian ist Preisträger. „Ich habe mich sehr darüber gefreut, das meine Arbeit so viel Wertschätzung erhält“, sagt der Schülersprecher und strahlt. Krönung dann für alle: die Aftershow-Party bis Mitternacht.

And the Oscar goes to...

Schüler: Attraktivste: Timke Klinker 10d, Mona-Leen Schuller 10e. Bestangezogen: Tobias Langenbein Q11, Jana Richter 10b. Sportlichste: Moritz Wittrin Q11, Anna Schneider 9c. Lustigste: Jakob Sandmann Q12. Netteste: Lilli Kappes 10c. Aktivster: Fabian Lehner 9b. Hübschestes fiktives Liebespaar: Fabian Lehner 9b + Katharina Orth 9b. Hübschestes Liebespaar: Tobias Langenbein Q11 + Maria Kowalski Q11.

Lehrer: Bestangezogene: Marco Zoricic, Daniela Jacobsen; Sportlichste: Udo Winkelmann, Kathrin Hajak; Witzigster: Christopher Müller; Aktivster: Christopher Müller; Hübschestes fiktives Liebespaar: Christopher Müller + Stefanie Will; Klügster: Michael Germ.