Pflegekräfte aus dem Ausland: Massive Hürden bei der Einreise - „Es droht eine humanitäre Katastrophe“

Von: Charlotte Borst

Ohne ausländische Unterstützung geht nichts: Rana (24) spricht fließend Deutsch. Sie wartete über ein Jahr, bis sie ins Flugzeug nach Deutschland steigen durfte. Dabei hat sie einen Studienabschluss in Gesundheitswissenschaften. © icb

Pflegekräfte werden auch im Landkreis München händeringend gesucht. Dabei setzen die Alten- und Pflegeheime auch auf Unterstützung aus dem Ausland. Doch die Hürden für die Einreise potenzieller Mitarbeiter sind einfach zu hoch.

Neubiberg – Endlich ist Rana Amairiaa in Neubiberg angekommen. Endlich darf sie arbeiten. Seit acht Monaten ist die Tunesierin im Wilhelm-Hoegner-Haus im Einsatz. Ihre Hilfe wird im Seniorenpflegeheim dringend gebraucht: Medikamente austeilen, Vitalwerte messen, Patienten waschen und mobilisieren, in der Außenstelle in Putzbrunn hat Rana viel zu tun. Doch bis sie in Bayern einreisen durfte, verging über ein Jahr. „Ich musste lange auf mein Visum warten“, Rana ist froh, dass sie drangeblieben und nicht abgesprungen ist: „Ich liebe meine Arbeit“, sagt die 24-Jährige, deren Gesicht vom dunklen Haar umrahmt ist.

13 Pflegekräfte in Tunesien angeheuert

Der Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt München (AWO) hat 13 Pflegekräfte in Tunesien angeheuert, dann aber mit Wartezeit von über einem Jahr massive Hindernisse bei der Einreise erlebt. Rana spricht fließend Deutsch. Sie hat nach dem Abitur, drei Jahre Gesundheitswissenschaften in Tunesien studiert. Mit Bachelor und Praxiserfahrung bringt sie beste Voraussetzungen mit – genug für ein Arbeitsvisum, sollte man meinen.

Auf Anhieb geeignete Mitarbeiter gefunden

Hans Kopp reiste im Herbst 2021 nach Tunesien, um Pflegekräfte anzuwerben. Auf Anhieb fand er geeignete Kandidaten, darunter Rana, die schon Deutsch auf B2-Niveau sprach. Sie schlossen tarifliche Arbeitsverträge und beantragten Visa. Doch bis Rana und ihre Kollegen am 15. Mai 2022 am Flughafen München landeten, erlebten sie eine Zitterpartie. Die Ausländerbehörde, die zentrale Stelle für beschleunigte Fachkraftverfahren in Nürnberg, die Interessensvertretung der Pflegenden in Bayern – sie alle prüften Unterlagen und Dokumente. „Das größte Problem war die langwierige Gleichwertigkeitsprüfung der fachlichen Ausbildung“, berichtet Kopp. Er hatte erwartet, dass die Tunesier als Pflegehelfer anfangen, sich fachlich hocharbeiten und berufsbegleitend weiter Deutsch lernen. Doch erst als Rana ihr Können in einer praktischen Prüfung unter Beweis gestellt hatte und dies beurkundet war, durfte sie arbeiten.

„Es droht eine humanitäre Katastrophe“

Hans Kopp hofft dringend, dass künftig nicht mehr die einzelnen Regierungsbezirke über Einreise und Berufseignung entscheiden: „Wir steuern auf einen Pflegenotstand zu, es droht eine humanitäre Katastrophe, wenn nichts passiert. Zuwanderung muss unbürokratischer gestaltet werden.“ Er berichtet, dass in Weilheim ein Pflegeheim Insolvenz anmelden musste. „Sie haben das Personal nicht mehr beigebracht.“ Auch die AWO könne in ihrer Penzberger Einrichtung leider nicht alle Plätze belegen, „weil Personal fehlt.“

Kaum Bewerbungen

In Bayern seien die Wartezeiten zu lang – trotz des beschleunigten Fachkräfteverfahrens, bei dem Visa eigentlich innerhalb von zwei Monaten ausgestellt werden sollten, was aber nicht eingehalten werde. Kopp sieht Versäumnisse: „Es wird von Tag zu Tag nicht leichter. Wir kriegen fast keine Bewerbungen. Es gibt Stimmen, dass es in anderen Bundesländern besser läuft.“ Auch die Konkurrenz schläft nicht: Inzwischen werben größere Träger in Tunesien und arbeiten mit professionellen Agenturen. „Eine bekannte Klinikkette bietet Personalvermittlern höheren Prämien auf dem tunesischen Markt.“ Das Nachsehen haben die kleineren Wohlfahrtsverbände, deren Sprecher Kopp ist.

Ab 1. Juli wird Anerkennungsverfahren beim Landesamt für Pflege zentralisiert

Im Herbst gab es ein Treffen mit dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek. „Er hat den Wohlfahrtsverbänden sehr genau zugehört“, berichtet Kopp. Vor einer Woche kündigte Holetschek die „Fast Lane“ für ausländische Pflegekräfte an. Ab 1. Juli wird das Anerkennungsverfahren beim Landesamt für Pflege zentralisiert. Aufenthaltsrechtliches und berufsrechtliches Verfahren werden verzahnt. „Ich hoffe, dass dann die Botschaften schneller Visa ausstellen und auch die Berufsanerkennung schneller geht“, sagt Kopp. An wie vielen Stellen es hakt, zeigt ein konkretes Anliegen: „Pflegefachkräfte sollten sofort arbeiten dürfen, sobald sie die fachliche Prüfung bestanden haben.“ Bisher warten sie noch Wochen oder Monate auf eine Urkunde der Regierung von Oberbayern.