Sanierung des Hauses für Weiterbildung: Großer Ärger über Kostenexplosion

Von: Harald Hettich

Das Haus für Weiterbildung ist zwar für die Öffentlichkeit wieder zugänglich. Das Ergebnis der Sanierung aber ist bislang wenig zufriedenstellend. © Harald Hettich

Die Kostensteigerung bei der Sanierung des Hauses für Weiterbildung (HfW) hat im Neubiberger Gemeinderat für Missfallen gesorgt. Kein Wunder, denn was Projektsteuerer Erwin Kuhn und Architekt Georg Ecker vortrugen, war eine weitere Hiobsbotschaft.

Neubiberg – Zur Millionen-Historie: Nach einem langem Streit über das Für und Wider von Sanierung und Neubau war der Kostenrahmen 2018 noch bei rund 5,07 Millionen Euro festgezurrt worden. Doch bereits 2020 musste das Kostenpaket deutlich nach oben korrigiert und mit knapp sechs Millionen Euro geschnürt werden. Jetzt präsentierte Kuhn im Gemeinderat nochmal höhere Preise. Aktuell auf gut 6,615 Millionen Euro pendelt sich das Konstrukt ein.

Rechtsstreit am Laufen

Das Ende der Fahnenstange ist abe wohl noch nicht erreicht: Im Rahmen der Trockenbauarbeiten sind Kostenmehrungen mittlerweile „streitgegenständlich“. Zusammen mit der Sparte Elektrotechnik könnten somit laut Gemeinde und Projektsteuerung weitere Mehrkosten von bis zu 200 000 Euro ins Haus stehen. Die Vokabel vom „Millionengrab“ machte da bereits die Runde in der Unterbiberger Grundschule. Hier tagte der Gemeinderat provisorisch.

Technik nicht in Ordnung

Während die Projektverantwortlichen Kuhn und Eckert die Gründe auf eine Liste des Grauens von notwendiger Mängelbeseitigung, Bauzeitverzögerungen in Folge von Corona und Brexit oder Mehrkosten aufgrund einer erschwerten Marktsituation ebenso zurückführten wie auf vonseiten der Gemeinde gewünschte Zusatzleistungen, gab es Zweifel im Gemeinderat. Norbert Strama (FW.N@U) führte eine in Teilen verfehlte Technikentwicklung wie bei den nachträglich umzuarbeitenden, automatischen Schiebetüren ins Feld.

CSU-Gemeinderat hat „Magenschmerzen“

Hartmut Lilge (CSU) wiederum bereitete die Kostenerhöhung um insgesamt 1,5 Millionen Euro „große Magenschmerzen“. Grünen-Fraktionssprecherin Lucia Kott blickte auf „Zahlen des Grauens“. Wie ihr Fraktionskollege und Zweiter Bürgermeister Kilian Körner betonte sie, derartiges dürfe sich nicht wiederholen. „Die wichtigste Frage ist doch“, so Körner: „Was lernen wir aus dieser Geschichte?“ Bei den anstehenden Großprojekten wie der ohnehin noch einmal deutlich teureren Sanierung und Erweiterung des Rathauskomplexes oder beim Neubau des Seniorenzentrums müsse eine derartige Kostenexplosion unbedingt vermieden werden. Körner, Kott und CSU-Mann Bernhard Rott waren sich einig: „Mehr Kontrolle der handelnden Akteure“ von Beginn an sei gefragt. Kuhn gab den Räten bedingt recht. Er sei schlicht erst in Projektphase drei und damit für wichtige Steuerungsfragen zu spät engagiert worden. „Richtig, die Projektsteuerung muss von Beginn an einsetzen“, gab Elisabeth Gerner (SPD) dem Baufachmann recht.

Informationen flossen regelmäßig

Nicht gut informiert fühlte sich Michael Weigle (FDP). Den Einwand vonseiten der Verwaltung, wonach der Gemeinderat regelmäßig in der gesamten Realisierungszeit durch Quartalsberichte informiert worden sei, mochte Weigle nicht gelten lassen. „Hier ist nur Corona und Brexit an allem schuld.“ Das könne es nicht sein. Die Verantwortlichen blieben aber dabei. Eine insgesamt schwierige Marktsituation mit Pandemie und kriegsbedingtem Materialmangel ebenso sei maßgebend für die Kostenexplosion. „Was ist, wenn wir dem Nachtragspaket nicht zustimmen?“ fragte Lucia Kott kampfesmutig vor dem Hintergrund von so allein 200 000 Euro überplanmäßig zu veranschlagender Ausgaben für den Etat 2022 in die Runde. „Dann wird es durch Verzögerungen und mögliche Rechtsstreitigkeiten noch teurer“, gab Ratschef Thomas Pardeller (CSU) zurück. Die Leistung sei schließlich erbracht worden, wenn auch verspätet und deutlich teurer als geplant. „Es war sicher nicht unser Vorzeigeprojekt“, gab sich der Christsoziale einsichtig. Zugestimmt haben dann doch alle.