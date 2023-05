Rettungskräfte wünschen sich mehr Anerkennung

Von: Anna Liebelt

Alarmsignale ernst nehmen und die Situation der Notfallsanitäter verbessern, das ist das Ziel von (v.l.) Notfallsanitäter Marcel Creydt, SPD-Landtagskandidatin Christine Himmelberg und Bezirkstagskandidat Arno Helfrich, die jetzt bei einer Diskussionsrunde in Neubiberg auf das Thema aufmerksam machten. © spd Neubiberg

Die SPD hat in Neubiberg jetzt bei einem Diskussionsabend die schwierigen Arbeitsbedingungen von Notfallsanitätern thematisiert.

Neubiberg – Eine hohe Arbeitsbelastung, fehlendes medizinisches Grundwissen in Teilen der Bevölkerung und Gewalt gegen Einsatzkräfte prägen den Arbeitsalltag vieler Rettungskräfte im Landkreis. Das zumindest ging aus der Gesprächsrunderunde „SOS – Rettungskräfte in Not“ mit Landtagskandidatin Christine Himmelberg (SPD), Bezirkstagskandidat Arno Helfrich (SPD) und Notfallsanitäter Marcel Creydt hervor. Auf dem Stammtisch der Neubiberger SPD in der Pizzeria Da Giovanni wollten die Sozialdemokraten im Rahmen einer Diskussion den Arbeitsbedingungen von Notfallsanitätern auf den Grund gehen.

Bevölkerung fehlt oft medizinisches Grundwissen

Landtagskandidatin Himmelberg legte laut Pressemitteilung den Fokus auf die aktuelle Belastungssituation im Rettungsdienst. Ihr gehe es vor allem darum, Möglichkeiten der Politik zu finden, die Situation zu verbessern. Angemerkt hatte Notfallsanitäter Marcel Creydt unter anderem das fehlende medizinische Grundwissen der Bevölkerung. Laut Pressebericht komme es nicht selten vor, dass Notdienste zum Einsatz gerufen werden, um beispielsweise Wadenwickel zu erklären. Dies sorge oftmals für Frustration bei den Rettungskräften.

Aber auch die untergeordnete Position bei politischen Entscheidungen mache Creydt zu schaffen. Laut SPD werden Standesvertreter der Ärzteschaft deutlich öfter in politische Prozesse miteinbezogen als Rettungsdienstpersonal. Mehr Anerkennung des Berufsstandes empfand Creydt daher als wünschenswert.

Viele steigen wieder aus dem Beruf aus

Einen negativen Beigeschmack hatte ebenfalls die Diskussion über die hohe Ausstiegsquote. Obwohl es an interessierten Einsteigern nicht mangle, würden viele Talente den Beruf nach einigen Jahren aufgeben. Unter anderem, weil sie nicht genügend Anerkennung erhalten, heißt es im Bericht. Arno Helfrich verwies dabei jedoch auch auf Gewalt gegen Einsatzkräfte. Wo es früher noch möglich war, ungehindert durch aufgeregte Menschenmengen zu kommen, hätten die Ersthelfer heutzutage ernsthafte Probleme, teilt die SPD mit. Dementsprechend sei es nicht nur eine politische, sondern auch eine gesellschaftliche Aufgabe, den Beruf des Notfallsanitäters mehr Anerkennung auszusprechen und Gewalt zu verurteilen.