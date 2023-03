Sensor erkennt chemische Gefahren - Warngerät kurz vor der Marktreife

Bei der Messung und Probennahme einer Testsubstanz mit dem Warngerät: Tanja Stimpel-Lindner (r.) und ihr Mitarbeiter Mark Viebrock (l.). Foto: Bundeswehruni © Bundeswehruni

Ein neu entwickelter Sensor könnte in Zukunft viele gefährliche Situationen mit Giftstoffen oder radioaktivem Material entschärfen. Die Universität der Bundeswehr forscht hier federführend.

Neubiberg – Kann man den Unfallort gefahrlos betreten oder ist eine spezielle Schutzkleidung nötig? Vor dieser Frage stehen Einsatzkräfte immer wieder bei Gefahrstoff-Unfällen, wenn auf den ersten Blick nicht erkennbar ist, ob gefährliche Giftstoffe freigesetzt wurden. Ein Sensor, entwickelt im Rahmen des Projekts „ACDC“ (Atomar-Chemischer Detektorchip) unter Leitung von Tanja Stimpel-Lindner vom Institut für Physik an der Universität der Bundeswehr Neubiberg, erkennt radioaktive und chemische Gefahren und warnt rechtzeitig. In einem Folgeprojekt soll jetzt ein marktreifer Prototyp des Warngeräts entwickelt werden.

Eigenschutz elementar wichtig

Werden Einsatzkräfte zum Brand eines Chemiewerks oder zu Gefahrgut-Unfällen gerufen, ist neben der Rettung der Opfer auch der Eigenschutz elementar wichtig. Denn bei solchen Einsätzen muss damit gerechnet werden, dass gefährliche Gase oder radioaktive Stoffe ausgetreten sind. Um derartige Gefahren künftig frühzeitig erkennen zu können, wurde im Rahmen des Projekts „ACDC“ ein Sensor entwickelt. Er basiert auf einem Siliziumchip, der giftige Gase und Gammastrahlung detektiert und rechtzeitig optisch durch ein Blinken und akustisch durch einen Piepton Alarm schlägt. Durch die preiswerte Herstellung und die geringe Größe ist es möglich, dass zukünftig jede Einsatzkraft etwa bei der Feuerwehr, beim Technischen Hilfswerk oder bei der Polizei und dem Militär mit einem Messgerät ausgestattet werden kann. Gerade für kleinere Einsatzeinheiten, die sonst über wenig oder keinerlei Messtechnik verfügen, könne die Sicherheit dadurch entscheidend erhöht werden, so Projektleiterin Stimpel-Lindner.

Warnung vor giftigen Gasen

In zweieinhalb Jahren Projektlaufzeit haben die Wissenschaftler einen Demonstrator entwickelt und mit diesem den „proof of principle“ erbracht: „Wir haben unter Beweis gestellt, dass die Detektion von giftigen Gasen, Säuredämpfen und Radioaktivität funktioniert“, betont Stimpel-Lindner. Dazu gehören beispielsweise Stickoxide, Kohlenmonoxid und Schwefelwasserstoffe.

Für die zivile Sicherheit

Das Projekt ist an der Professur für Sensortechnologien angesiedelt und gehört zum Forschungsbereich des Forschungszentrums SENS (Integrated Sensor Systems). Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Verbundprojekt war Teil des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit“ und lief von April 2019 bis September 2021. Im Dezember 2022 belegte das Projekt den fünften Platz beim Förderpreis „Helfende Hand“ in der Kategorie „Innovative Konzepte“. Der Preis dafür wurde von Bundesinnenministerin Nancy Faeser vergeben.

In einer zweiten Projektphase soll jetzt daran gearbeitet werden, das Stück zu einem marktreifen Prototyp weiterzuentwickeln. Ziel ist es, die Sensoren noch zuverlässiger zu machen und weitere Gase sowie Explosionsgefahren erkennen zu können. Für Letzteres ist für die Messung mit explosiven Gemischen ein Gasmessplatz im Aufbau. Das Projekt wird in wenigen Tagen mit einem umgebildeten Konsortium an Projektpartnern als Folgeprojekt beim BMBF für das Programm „Praxisleuchttürme der zivilen Sicherheit“ eingereicht.

Interesse bei Einsatzkräften ist groß

Das Projekt stoße auf Interesse bei Einsatzkräften, die den Sensor laut Stimpel-Lindner am liebsten morgen schon tragen würden. Für sie selbst ist es ein Herzensprojekt. Seit über 20 Jahren ist sie selbst bei der Feuerwehr, seit fast zehn Jahren zusätzlich beim ABC-Zug München Land: „Als Führungsperson ist es immer schwierig zu entscheiden, ob man seine Leute in eine gefährliche Situation reinschicken kann oder nicht“, so die Physikerin. Genau darum wollen sie und ihr Team daran arbeiten, den Sensor schnellstmöglich auf den Markt zu bringen. mm