Studie zeigt: Die meisten würden aufs Böllern verzichten

Ein Feuerwerk an Silvester ist schön anzusehen, viele würden dafür aber selbst kein Geld mehr ausgeben. © dpa

Eine Studie der Bundeswehr-Uni zeigt, was die Bürger vom Feuerwerksverbot halten und ob sie Neujahrsvorsätze haben

Neubiberg – Eine neue Studie der Universität der Bundeswehr in Neubiberg zeigt erstmals, dass Neujahrsvorsätze an Silvester generationenabhängig sind und wie das Feuerwerksverkaufsverbot im vergangenen Jahr rückwirkend bewertet wird.

42 Prozent der Teilnehmer formulieren Vorsätze für das neue Jahr – mehr Sport, gesünder leben und mehr sparen sind die beliebtesten. Neujahrsvorsätze sind allerdings generationsabhängig: bei den sogenannten Boomern (ab 58 Jahre) formuliert nur ein Drittel (33 Prozent) welche, bei der Generation Z (bis 28 Jahre) sind es zwei Drittel (66 Prozent). Mehr als ein Viertel aller jungen Menschen setzt sich berufliche Ziele. „Für junge Menschen hat Silvester eine besondere Relevanz. Sie zelebrieren den Jahreswechsel und setzen sich Ziele“, so Studienleiter Professor Philipp Rauschnabel.

Befragte bewerten das Feuerwerksverkaufsverbot im vergangenen Jahr als positiv

Nach zwei Jahren Pause wird in diesem Jahr der Verkauf von Feuerwerk wieder erlaubt sein. Nachdem sich viele Menschen für ein professionelles Profi-Feuerwerk als Alternative aussprachen, planen dieses Jahr nur rund 17 Prozent der Befragten, Geld für Feuerwerk auszugeben; bei den meisten Menschen sind es rund 45 Euro. Rückwirkend betrachten die Befragten das Feuerwerksverkaufsverbot im vergangenen Jahr positiv. Fast zwei Drittel fanden es positiv und nur 17 Prozent schlecht. Jeder Fünfte bewertet es als neutral. Auch das Alter spielt eine Rolle: Je älter, desto besser fanden Menschen das Verbot. Aber, so Rauschnabel, „die Alterseffekte sind nicht so stark, wie man es erwarten würde“. Immerhin die Hälfte der jungen Menschen bewertet das Verbot rückwirkend als positiv; bei den Boomern sind es 74 Prozent. Aus dem letzten Jahr wissen die Studienautoren, dass die Hauptkritik am Feuerwerk der Tier- und Umweltschutz sind; damals hatten nur 40 Prozent die hohen Kosten für Feuerwerk als Grund gegen das Böllern angegeben. In der aktuellen Krise dürfte dieser Grund an Relevanz gewonnen haben.

Mit Optimismus ins neue Jahr

Die Studienautoren gehen davon aus, dass der Optimismus der Vorweihnachtszeit eine gute Voraussetzung für den Jahreswechsel ist. Der Wegfall von Kontaktbeschränkungen ermöglicht es den Menschen nach zwei Jahren wieder, den Jahreswechsel zu feiern – mit oder ohne Feuerwerk.

Seit 2018 führt die Universität der Bundeswehr eine Studie durch, in der das Konsumverhalten in der Weihnachtszeit erforscht wird. Insgesamt haben dieses Jahr 1213 Personen, die über ein professionelles Online-Verfahren rekrutiert wurden, an der Studie teilgenommen Weitere Auswertungen gibt es hier.